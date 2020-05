Oboževalcem nič ne uide: kdo se je prikradel na selfi J.Lo?

Jennifer Lopezje že večkrat dokazala, da je zelo disciplinirana, in ko se nečesa loti, pri tem nikakor ne popušča. Tudi v času karantene je bila športno zelo aktivna. Slavna abrahamovka se brez dvoma lahko pohvali z dobrimi geni, za svoj mladostniški videz pa veliko naredi tudi sama, saj je zelo pazljiva pri prehrani ter pije veliko vode.

Na družbenem omrežju je objavila dva selfija, na katerih nosi športni nedrček in pajkice. Bolj kot njene mišice pa je bil v ospredju tokrat vsiljivec, ki se je nehote znašel na fotografiji. Njeni sledilci so skrivnostnega moškega, ki nosi zaščitno masko, takoj opazili in jo zasuli z vprašanji, kdo je oseba za njenim hrbtom.