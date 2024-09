Oboževalci Abbe so razočarani nad zasoljeno ceno novega albuma

Zadnji album skupine Abba je razjezil oboževalce. Švedi, ki so svetovno slavo dosegli po zmagi na Pesmi Evrovizije leta 1974, so po izdaji prve plošče leta 1972 izdali okoli 90 skladb. Po vsem svetu so jih prodali več kot 150 milijonov, ta dosežek pa jih uvrsti med najbolj dobičkonosne glasbene skupine na svetu.

Čeprav njihovi oboževalci ostajajo goreče predani podpiranju njihovega dela in potovanju po Evropi zaradi njihovih različnih podvigov, nekateri niso mogli kaj, da ne bi občutili jeze ob novici o njihovem zadnjem albumu. Skupina, ki jo sestavljajo Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson in Anni-Frid Lyngstad so napovedali album The Singles – The First Fifty Years, ki dokumentira njihovo zapuščino, vključno z nekaterimi njihovimi uspešnicami.

Novi album z 38. skladbami, bo izšel na štirih vinilnih ploščah. Za nov izdelek pa bo potrebno odšteti okoli 115 evrov, zaradi česar so bili nekateri oboževalci razočarani nad njihovo odločitvijo, prav tako pa jih je zmotilo, da ne bodo vključili vseh skladb, ki bi si jih poslušalci želeli.