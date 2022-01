Oboževalci Akija Rahimovskega Vodnjak življenja obdali s svečami in cvetjem

Potem ko je glasbena skupina Parni Valjak na svojih družbenih omrežjih sporočila, da se bo pogreb pokojnega pevca Akija Rahimovskega odvil v družinskem krogu in ob tem spodbudila podpornike, da se od glasbenika poslovijo pred zagrebškim gledališčem, so oboževalci množično obiskali Vodnjak življenja, ki stoji pred teatrom in ga obdali s svečami ter cvetjem.

Kljub temu da se oboževalci pokojnega pevca Akija Rahimovskega zaradi trenutne epidemiološke slike ne bodo smeli udeležiti pogreba, ki bo v četrtek ob 15. uri na zagrebškem pokopališču, so poskrbeli, da bo slovo tudi za njih posebno. icon-expand FOTO: Instagram story icon-chevron-left icon-chevron-right Na pobudo glasbene skupine Parni Valjak, ki je pred dnevi na svojih družbenih omrežjih sporočila podrobnosti pogreba, so se podporniki množično zglasili pred zagrebškim gledališčem in ob Vodnjak življenja polegli cvetje, razne spominke, čustvena sporočila in sveče. icon-expand Akiju so se poklonili tudi oboževalci v Subotici (Srbija). FOTO: Facebook Fotografije osvetljenega vodnjaka so se hitro razširile po spletu, pridružile pa so se jim tudi tiste iz drugih krajev bivše skupne države, ki so potrdile dejstvo, da je glasba Parnega Valjaka z Akijem dosegla vse kotičke tega dela Evrope. PREBERI ŠE Pogreb Akija Rahimovskega v družinskem krogu, na oboževalce niso pozabili Poleg pogreba v ožjem družinskem krogu se bo v glasbenikovo čast odvila tudi posebna proslava, na kateri se mu bodo poklonili glasbeni kolegi.