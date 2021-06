Oboževalci Beyonce virtualno napadajo raperja Trick Daddyja

Ameriški raper Trick Daddy si je naredil medvedjo uslugo, ko je pred časom javno dejal, da je Beyonce slaba pevka, Jay-Z pa ni najboljši raper. Težava se je pokazala šele sedaj, ko je raper odprl svojo restavracijo, pevkini zvesti oboževalci pa so mu virtualno vrnili tako, da so na spletno stran restavracije pisali lažne negativne kritike.

Raper Trick Daddy sedaj najbrž že obžaluje, da je nespametno izrazil svoje mnenje o pevki Beyonce in njenem možu. Kot kaže, so mu sicer bolj zamerili zvezdničini oboževalci, ki so se ga lotili na svoj način. 46-letni glasbenik je pred kratkim odprl svojo restavracijo, ki jo je poimenoval Sunday’s Eatery, Beyoncejini oboževalci pa so ji podelili tako slabe kritike, da so restavraciji znižali oceno.

icon-expand Beyonce in Trick Daddy FOTO: Profimedia

"Hrana je ogabna. Resnično. Postrežba je bila obupna in hrana je bila zelo slaba," je zapisal eden izmed pevkinih oboževalcev in dodal znak čebelice. Spet nekdo drug je zapisal: "Še nikoli v življenju nisem jedel takšne svinjarije. Limonada, po drugi strani, pa je bila božanska." Komentar se seveda nanaša na zvezdničin hit. Seveda so se našli tudi taki, ki so se postavili v bran raperju. Eden izmed njegovih zagovornikov je zapisal: "Klobuk dol, najboljša restavracija v mestu, pika. Vsak ima pravico do svojega mnenja in ni se zlagal. Jaz se strinjam z njim."

Komentarji pa so očitno segli tudi do samega raperja, saj se je tudi ta odločil, da zmanjša komentiranje drugih zvezdnikov, spremenil pa je tudi svoje mnenje o Beyonce. "Beyonce je res številka ena, poleg Michaela Jacksona in Chrisa Browna. Ali zna peti? Ja ... Ne zna peti. Ni v mojem vrhu," je še dejal. "Beyonce ni Stephanie Mills. Ni Patti LaBelle. Ni Whitney Houston ali Mariah Carey. Lahko pa je vaša Whitney Houston, to je moje mnenje. Svojim fantom sem rekel, da je Chris Brown na nivoju Michaela Jacksona, oni pa so mi rekli 'ti si nor, ne spoštuješ kralja'. Govorim vam samo tisto, kar čutim, in nekaj, kar je Michael Jackson sam dejal Chrisu Brownu," je še povedal. Beyonce se na raperjeve opazke ni odzvala.