Oboževalci bojkotirajo in obsojajo dokumentarni film o Liamu Paynu

Minevata dva meseca od tragične smrti nekdanjega člana fantovske skupine One Direction Liama Payna , ki je poleg njegovih oboževalcev razžalostila ogromno ljudi po vsem svetu. Pevec je padel z balkona hotelske sobe v Buenos Airesu, star komaj 31 let, sinoči pa so v Združenih državah predvajali dokumentarni film ameriške revije TMZ z naslovom Liam Payne: Who's to blame , ki raziskuje ozadje pevčeve nesrečne smrti. A so ga obiskovalci takoj po ogledu označili za neprimernega, na družbenih omrežjih pa se je zvrstilo mnoštvo razburjenih komentarjev in pozivov Liamovih oboževalcev, "naj si ljudje ne gredo ogledat filma."

Številni so predvsem zaskrbljeni zaradi vsebine, ki posega v intimo preminulega Liama in njegove družine. "Pustite naj počiva v miru," so zato jasni in ob tem dodajajo: "Prosimo, ne oglejte si dokumentarca TMZ, ki ga bodo predvajali v Ameriki. Ne dajte mu ocen. Vse skupaj ni nič novega, je le še en način več, da bi TMZ zaslužil z Liamovo smrtjo." "Naravnost gnusno je, da so posneli dokumentarni film o smrti Liama Payna. Še posebej ob dejstvu, da so notri ljudje, ki so bili nato obtoženi... Pomislite samo na njegovo družino, preden to pokažete javnosti, kaj ni bilo dovolj, da so prišle na dan fotografije ob njegovi smrti?" To je le nekaj ogorčenih, jeznih in razočaranih odzivov Liamovih oboževalcev po ogledu.

V dokumentarcu je med drugimi eden izmed hotelskih gostov, ki trdi, da je bil priča Liamovemu padcu v smrt tisto usodno noč, kot tudi da ga bo ta tragični prizor preganjal za vedno. V tistem času je bil gost hotela v bližini Liamovega hotela tudi Bret Watson, ki je bil tam nastanjen zaradi načrtovanja svoje poroke. "Po naključju smo gledali skozi okno našega balkona v hotelski sobi, da bi si ogledali razgled. Takrat smo videli, kako je Liam padel... Odhiteli smo dol pogledat in videli, da leži na tleh." Incident je nato označil za "srce parajočega" in "mučnega", ter dodal, da te tragedije ne bo zmožen pozabiti nikoli.