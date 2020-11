Oboževalci Chrisa Hemswortha začudeni nad starostjo njegove mame

Slavni bratje Chris, Liam inLuke Hemsworth so dokaz, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Njihova mamaLeonie je minuli vikend obeležila pomemben mejnik, in sicer je dopolnila 60 let. 37-letni igralec Chris Hemsworth se je svoji mami poklonil na družbenih omrežjih ter na Instagramu delil utrinke s praznovanja, v voščilu pa razkril njena leta.

"Vse najboljše za 60 let najboljši mami na zemlji! Rad te imam," je zapisal pod serijo fotografij, na katerih lahko vidimo, da je slavljenka za praznovanje nosila ohlapno dolgo obleko, v laseh pa je imela venec iz rož. Njen slog je spominjal na obdobje hipijev.