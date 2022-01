Oboževalci Chrissy Teigen zamenjali za Khloe Kardashian

36-letna Chrissy Teigen je na Instagramu objavila fotografijo, s katero se je pohvalila, da ima novo pričesko. Zanjo je zaslužen mojster pričeske Luke Pluckrose, kateremu so svoje lase v preteklosti zaupale že mnoge zvezdnice, med njimi tudi Priyanka Chopra, Kendall Jenner in Kim Kardashian.

Po objavi fotografije, na kateri ima ravne lase, ki segajo malo čez ramena, so se Teigenini sledilci in oboževalci oglasili na Instagramu in se odzvali na njen novi videz. Takoj so opazili izrazito podobnost med njo in 37-letno Khloe Kardashian, kar so seveda tudi pokomentirali.