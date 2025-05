Oboževalci Christine Aguilera: Ona se obratno stara

Pevka Christina Aguilera, ki je zaslovela že kot najstnica z uspešnicami Genie In a Bottle, Beautiful, Dirrty in Fighter, je na družbenem omrežju delila kolaž fotografij, ki so nastale med njenim poziranjem za revijo Carcy, njeni oboževalci pa so navdušeni nad njenim mladostnim videzom.

Christina Aguilera je presenetila s svojim mladostnim in shujšanim videzom. 44-letna pevka, ki je v minulih letih večkrat spregovorila tudi o težavah s prekomerno težo in staranjem, je na družbenem omrežju delila nove fotografije, ki so nastale med poziranjem za naslovnico revije Carcy, njeni oboževalci pa so navdušeni nad njeno pomlajeno podobo, nekateri pa so celo prepričani, da se zvezdnica stara v obratni smeri.

"Prava manekenka je, videti je kot leta 1999," je med komentarji pod njeno objavo zapisal eden od oboževalcev, drugi pa dodal: "Ne vem, kaj si storila in kdo je moral plačati za to, a to smo potrebovali in si izpolnila." Tretji oboževalec pa jo je pohvalil z besedami: "Spet je kot 19-letnica."

Pevka je na posnetkih, ki jih je delila, vidno shujšana in pomlajenega videza, ko nosi zlato obleko iz satena, nato pa je obleko zamenjala za roza top in črne hlače, h katerim je kombinirala pas z več zakovicami in črne rokavice.

Njeno vidno shujšano postavo so oboževalci opazili že pred letom, ko je nastopila v Mehiki, 44-letna zvezdnica pa je konec leta v objavi na družbenem omrežju obsodila kritike na račun svojega videza, s katerimi se sooča že vrsto let. Kot je zapisala, so jo najprej obsojali, ker se je njena dekliška postava spremenila v žensko, pridobila pa je nekaj kilogramov, sedaj pa znova tarča namigovanj, da je odvečne kilograme izgubila s pomočjo zdravila za diabetike. Poudarila je, da vsak sam piše svojo zgodbo in oboževalce pozvala, naj se ne ozirajo na kritike ljudi, ki jih ne poznajo.