Oboževalci glavne junakinje Seksa v mestu: 'Kaj za vraga je ta klobuk?'

Čeprav je igralka Sarah Jessica Parker že pred letom delila nekaj modnih videzov Carrie Bradshaw, ki jo je zaigrala v seriji Seks v mestu in njenem nadaljevanju And Just Like That..., pa je epizoda, v kateri nosi nenavaden klobuk, ki spominja na klobuk gobe, bila na ogled šele pred kratkim. Oboževalci so bili nad pokrivalom že prvič nekoliko zgroženi, pozneje pa so se nehali čuditi izbiri in se med seboj opomnili, da vendarle gre za Carrie, ki pogosto nadene nenavadne modne kose.