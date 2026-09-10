Oboževalci Harryja Stylesa zgroženi nad podobo vstopnic: 'Kdo je to odobril?'

Britanski pevec Harry Styles gostuje v New Yorku, kjer je že pred časom napovedal 30 koncertov turneje Together, Together. Kljub temu da so zvezdnikovi oboževalci navdušeni nad njegovo glasbo, pa jih je le dva dni pred 25. obletnico terorističnega napada na dvojčka, ki se je zgodil 11. septembra 2001, zmotila podoba na vstopnicah, ki, kot se zdi, prikazuje Empire State Building, nad njim pa drveče letalo.

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"Da je to zadnja stran vstopnice v tednu, ko je obletnica napada, je noro! Saj je simpatična risba, ampak menim, da to ni bila dobra ideja," je ob fotografiji vstopnice, ki jo je na družbenem omrežju objavil nek obiskovalec, zapisal komentator, drugi pa dodal: "Kdo je to odobril?"

Harry Styles bo v New Yorku nastopal 30 večerov. FOTO: Profimedia