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Oboževalci Harryja Stylesa zgroženi nad podobo vstopnic: 'Kdo je to odobril?'

New York, 10. 09. 2026 11.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Harry Styles

Harry Styles je postal tarča kritik zaradi podobe vstopnic, za katere so njegovi oboževalci opozorili, da močno spominjajo na teroristični napad, ki se je zgodil 11. septembra 2001 v New Yorku. Ker je 25. obletnica tega tragičnega dogodka ravno v tem času, pa se pevčevim oboževalcem vse skupaj zdi še toliko bolj neokusno.

Britanski pevec Harry Styles gostuje v New Yorku, kjer je že pred časom napovedal 30 koncertov turneje Together, Together. Kljub temu da so zvezdnikovi oboževalci navdušeni nad njegovo glasbo, pa jih je le dva dni pred 25. obletnico terorističnega napada na dvojčka, ki se je zgodil 11. septembra 2001, zmotila podoba na vstopnicah, ki, kot se zdi, prikazuje Empire State Building, nad njim pa drveče letalo.

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"Da je to zadnja stran vstopnice v tednu, ko je obletnica napada, je noro! Saj je simpatična risba, ampak menim, da to ni bila dobra ideja," je ob fotografiji vstopnice, ki jo je na družbenem omrežju objavil nek obiskovalec, zapisal komentator, drugi pa dodal: "Kdo je to odobril?"

Harry Styles bo v New Yorku nastopal 30 večerov.
Harry Styles bo v New Yorku nastopal 30 večerov.
FOTO: Profimedia

Blamaža z vstopnicami se je zgodila v času, ko se Newyorčani pripravljajo na žalovanje za približno 3000 žrtvami, ki so izgubile življenje, ko sta se v dvojčka zaleteli letali, stolpnici pa sta se zrušili. Gre za teroristični napad z največ žrtvami, ki se je kdaj zgodil v ZDA.

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