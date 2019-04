Oboževalci in aktivisti ji svetujejo, naj bojkotira Eurosong

60-letna Madonna je potrdila, da bo nastopila kot posebna gostja Eurosonga v Tek Avivu sredi maja, a jo zdaj kritiki te odločitve pozivajo, naj nastop odpove in tako izrazi svoj protest zaradi položaja Palestincev, ki živijo na zasedenih izraelskih ozemljih.

Tudi oboževalci so kritične do njene odločitve, saj so jo spomnili, da je leta 2014 tvitnila v pomoč palestinskim otrokom, ki so jih bombardirali in da bi zdaj lahko z odpovedjo nastopa lahko pokazala enako solidarnost.

"Draga, Madonna, odpri srce Palestincem v Gazi, ne podpiraj morilcev otrok z nastopom na Evroviziji! Prosim ODPOVEJ nastop v Izraelu," je tvitnil nekdo. Nekdo drug pa jo poziva, da bi "morala premisliti glede nastopa, saj so Izraelci lani ubili več kot 300 neoboroženih civilistov v Gazi, med njimi veliko otrok"in da "jo je lahko sram".

Pevka se na komentarje še ni odzvala, kot smo pisali, pa naj bi za nastop dobila okrogel milijonček zelencev oz. slabih 890 tisoč evrov za samo dve pesmi.