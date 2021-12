Oboževalci J.Lo opazili pomemben detajl na njeni fotografiji

Pevka, igralka in podjetnica Jennifer Lopez je na Instagramu delila dve novi fotografiji, na katerih pozira v belih in toplih oblačilih. Kot je zapisala, je njena nova bunda pripomogla, da ji je bilo že navsezgodaj zjutraj toplo. A bolj kot novi modni kos, je njene sledilce zanimala skodelica, ki jo je držala in iz katere je pila. Na njej je bila črka B, zaradi česar so njeni oboževalci takoj pomislili, da gre za začetnico imena njenega srčnega izbranca Bena Afflecka .

Naj omenimo, da so skodelice s črkami zelo priljubljene in ima tudi Lopezova svojo, in sicer ima na skodelici prvo črko svojega imena J kot Jennifer.

Zaljubljenca J.Lo in Affleck imata za seboj pestre dni, potem ko je 49-letni igralec v nedavnem intervjuju s Howardom Sternom izjavil, da se je počutil ujetega v zakonu s svojo nekdanjo ženo Jennifer Garner in je zaradi njunih zakonskih težav uteho iskal v alkoholu.

Affleck, ki je šel na zdravljenje zaradi alkoholizma leta 2018, je bil poročen z Garnerjevo med leti 2005 in 2018. Skupaj imata tri otroke: 16-letno Violet, 12-letno Seraphino in devetletnega Samuela.

Zvezdnik je v oddaji Jimmy Kimmel Live! nato dejal, da je Sternu skušal pojasniti, da se z nekdanjo ženo še zmeraj spoštujeta in imata rada, na prvo mesto pa postavljata skrb za svoje tri otroke. Njegove besede so v medijih zvenele tako, da so ga prikazale kot najslabšo in grozno osebo. Kljub vsej drami, pa mu Lopezova stoji ob strani. "Do Bena ne bi mogla čutiti več spoštovanja, saj je izjemen človek in dober oče," je pred kratkim dejala.

J.Lo in Affleck sta srečna, kot nista bila še nikoli in o tem ni dvoma. Potem ko sta maja ponovno obudila romanco, sta slavna zaljubljenca od takrat neločljiva in se skupaj pojavljata na rdečih preprogah ter izkoristita vsak trenutek. Pred dnevi sta uživala na košarkarski tekmi, kjer nista mogla umakniti rok drug z drugega.