Oboževalci jo prosijo, naj si uredi obrvi, ona: 'Mama mi je rekla, naj jih pustim'

Manekenka Sophia Hadjipanteli že nekaj časa gradi uspešno kariero. Nedavno je stopala po modni pisti londonskega tedna mode, krasila pa je tudi naslovnice revij Vogue, Elle in Harper's Bazaar . 28-letnica je posebna predvsem zaradi edinstvenega videza, katerega zaščitni znak so zaraščene obrvi. Kljub pozivom oboževalcev, da naj jih vendarle uredi, pa Sophia vztraja v svoji edinstvenosti.

28-letnica je pred časom razkrila, da se obrvi ne dotika po materinem nasvetu, to modrost pa je z njo delila že, ko je bila zdaj priznana manekenka še otrok. Prav mati, ki naj bi imela še bolj goste obrvi od hčerke, je močno vplivala na njen pogled na lepotne standarde. "Ko sem odraščala, mi je mama govorila, naj se ne dotikam obrvi. Naj se ne oziram na to, kaj počnejo drugi, obrvi pa naj pustim pri miru," se je spominjala v intervjuju za StyleLikeU.