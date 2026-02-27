Naslovnica
Tuja scena

Oboževalci jo prosijo, naj si uredi obrvi, ona: 'Mama mi je rekla, naj jih pustim'

London, 27. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
K.Z.
Sophia Hadjipanteli

Sophia Hadjipanteli si je ustvarila uspešno kariero manekenke, ki je sodelovala s prestižnimi modnimi znamkami, bila pa je tudi del londonskega tedna mode. Posebna je zaradi svojega edinstvenega videza, katerega zaščitni znak so zaraščene obrvi, ki pa niso vsem najbolj všeč.

Manekenka Sophia Hadjipanteli že nekaj časa gradi uspešno kariero. Nedavno je stopala po modni pisti londonskega tedna mode, krasila pa je tudi naslovnice revij Vogue, Elle in Harper's Bazaar. 28-letnica je posebna predvsem zaradi edinstvenega videza, katerega zaščitni znak so zaraščene obrvi. Kljub pozivom oboževalcev, da naj jih vendarle uredi, pa Sophia vztraja v svoji edinstvenosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

28-letnica je pred časom razkrila, da se obrvi ne dotika po materinem nasvetu, to modrost pa je z njo delila že, ko je bila zdaj priznana manekenka še otrok. Prav mati, ki naj bi imela še bolj goste obrvi od hčerke, je močno vplivala na njen pogled na lepotne standarde. "Ko sem odraščala, mi je mama govorila, naj se ne dotikam obrvi. Naj se ne oziram na to, kaj počnejo drugi, obrvi pa naj pustim pri miru," se je spominjala v intervjuju za StyleLikeU.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav je uspešna, pa se najdejo tudi kritiki, ki so ji v preteklosti postregli z nekaterimi grdimi opazkami. A Sophia vztraja, da si teh ne jemlje k srcu in pravi: "Všeč mi je moj videz!"

ka?ica
27. 02. 2026 08.54
Lepa je tudi s temi obrvmi.
ZigaZois
27. 02. 2026 08.42
Ko ne bo več zanimiva in ne bo klikov, si jih bo tudi pobrila za malo pozornosti
osservatore
27. 02. 2026 08.42
Ta zaščitni znak je vse prej kot čeden, se pa zato razlikuje od drugih prikupnih manekenk. Zaradi mene jih lahko ima in naj si bo všeč še naprej. Hvala, ne hvala.
taft007
27. 02. 2026 08.42
Simpatična, drugačna. Meni je všeč, če je na obrazu kaj nestandardnega. Rahlo škiljenje zna biti privlačno.
PegySue
27. 02. 2026 08.51
Zanimivo,sem mislila,da je rahlo škiljenje všeč samo meni, ko pa sem v družbi to razlagala,se je oglasil še nekdo,ki je tudi izpostavil to,kot pozitivno posebnost,ki jo vedno opazi pri drugih in se mu to zdi privlačno.
pisarniški stol
27. 02. 2026 08.27
Bistvo je v tem, da izstopaš. Danes je to najvažnejše. Samo, da je skrajno, v pozitivnem ali negativnem smislu.
natas999
27. 02. 2026 08.18
res lepo😂😂😂
SLOVENSKI CHATGPT
27. 02. 2026 08.12
Frida Kahlo. Zelo zanimivo.
abmam
27. 02. 2026 08.12
Uh, kakšna je šele spodaj!
LevoDesniPles
27. 02. 2026 08.05
lol ta svetn ne potrebuje obiska marsovcev, za to so poskrbeli kar levicarji XD
ZigaZois
27. 02. 2026 08.41
Kaj ima to veze s politiko?
asdfghjklč
27. 02. 2026 08.00
mama ji ni upala povedati, da s temi obrvmi izgleda kot fredi miler ...
