Ali je Kylie Jenner s pesmijo razkrila sinovo ime?

Oboževalci Kylie Jenner verjamejo, da je zvezdnica le razkrila ime pred tremi meseci rojenega sinka. Njihovo odkritje vključuje ime pesmi, ki jo je 24-letnica objavila ob videoposnetku, objavljenem ob materinskem dnevu, ki ga Američani praznujejo maja. icon-expand Kylie Jenner javnosti še ni razkrila dojenčkovega imena. FOTO: Instagram Kylie je februarja rodila drugega otroka, sinka pa sta s partnerjem Travisom Scottom poimenovala Wolf. Zvezdnica je pozneje sporočila, da sta si premislila in da bosta dojenčkovo ime spremenila, ker da ni pravo zanj, novega imena pa javnosti ni razkrila. Njeni oboževalci se tako že tri mesece sprašujejo, kako je malčku ime, in iščejo namige, ki bi lahko razkrili skrivnost. Na materinski dan pa so, kot kaže, le dobili pravi namig – tako vsaj verjamejo oboževalci. Dojenčkovo ime naj bi razkrila pesem, ki jo je zvezdnica objavila ob kolažu fotografij in posnetkov, s katerim je obeležila dan, ko praznujejo matere. 336 milijonom svojih sledilcev je na koncu posnetka pokazala le fantkovo ročico, ki jo pestuje v svoji dlani, ob videu pa pripisala: "Vsak dan bi morali praznovati materinski dan, hvala bogu za moja čudovita blagoslova." icon-expand Je sina poimenovala Jacob? FOTO: Instagram Pesem, ki jo je dodala videoposnetu, se imenuje To Our Daughter, izvaja pa jo glasbenik, ki ustvarja pod imenom My Best Friend Jacob. V nekaj minutah je pod objavo dobila več kot deset tisoč komentarjev, mnogi sledilci pa so jo v njih spraševali po dojenčkovem imenu. "Ga lahko vidimo ali vsaj izvemo njegovo ime?" je zapisal nekdo, nekdo drug pa jo je vprašal: "Kako sta poimenovala sinka?" PREBERI ŠE Kylie Jenner spremenila sinovo ime: Čutila sva, da to ni on Na platformi Reddit se je takoj začela diskusija, v kateri so zvezdničini oboževalci ugibali, ali je malčku morda ime Jacob. "Dojenčku je ime Jacob, o tem sem 99,9-odstotno prepričan," je zapisal nekdo, mnenju pa so se pridružili mnogi drugi. Kylie je marca v zgodbi na Instagramu dejala: "Mimogrede, najinemu sinu ni več ime Wolf, ker vsa čutila, da ime ni pravo zanj. To sem želela deliti z vami, ker povsod videvam njegovo ime."