Oboževalci Lane Del Rey prepričani, da je srečno zaročena

V začetku tedna je pevka Lana Del Rey v pogovorni oddaji Jimmyja Fallona nastopila in predstavila pesemLove you like a woman. Twitter pa so preplavila ugibanja, če je glasbenica morda zaročena? Namreč pevkino srce greje glasbenik Clayton Johnson, a za enkrat še ni uradne informacije, da naj bi se ta spustil na eno koleno in pevko prosil za roko.