Oboževalci na Twitterju: Jennifer Coolidge bi morala igrati Melanio Trump

Igralka Jennifer Coolidge je pripravljena stopiti v čevlje Melanie Trump . Po tem, ko so uporabniki na spletu opozorili na podobnosti med damama, je Coolidgeova v intervjuju za angleški The Guardian dejala, da bi z veseljem uprizorila Slovenko.

"Mislim, da bi Jennifer Coolidge odlično odigrala Melanio," je zapisal eden od uporabnikov spletnega omrežja Twitter in s tem sprožil številne reakcije. "To bi z veseljem pogledal," je napisal drugi. Jennifer Coolidge se je na spletno debato o njeni podobnosti z bivšo prvo damo odzvala v intervjuju in dejala, da je to zanjo velik kompliment. "Kje podpišem," se je pošalila in dodala, da meni, da Melania nad tem ne bi bila navdušena: "Prepričana sem, da bi bila Melania užaljena."

Za zdaj uradnih informacij o filmu, ki bi prikazal zgodbo Melanie Trump, še ni, bodo pa oboževalci vseeno pozorno spremljali novice in Jennifer Coolidge ob ponujeni priložnosti opomnili na njene besede.