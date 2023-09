Oboževalci nad Bena Afflecka in Jennifer Garner: To je varanje

Ben Affleck in Jennifer Garner sta se leta 2018 odločila, da gresta vsak svojo pot, in se po 13 letih zakona ločila. V tem času sta postala starša trem otrokom, za katere sedaj skrbita skupaj, a po mnenju nekaterih se nekdanja zakonca očitno preveč trudita biti dobra starša. Nedavno so ju namreč paparaci ujeli skupaj v avtomobilu z njuno hčerko Seraphino in številni so med njima ponovno zaznali ljubezenska čustva. "To ni starševstvo, to je varanje," pa so besede, ki so se kmalu znašle na družbenih omrežjih.

Čeprav so se ljubezenske poti Bena Afflecka in Jennifer Garner že leta 2018 razšle, sta nekdanja zakonca ostala prijatelja, ki se trudita biti dobra starša. Skupaj namreč skrbita za svoje tri otroke, 17-letno Violet Anne, 14-letno Seraphino Rose in 11-letnega Samuela. A po njunem nedavnem srečanju so mnogi prepričani, da so med njima ponovno vzklila več kot zgolj prijateljska čustva.

icon-expand Bena Afflecka in Jennifer Garner so pozorne oči fotografov ujele v avtomobilu blizu Los Angelesa. FOTO: Profimedia

Igralska zvezdnika so pozorne oči fotografov ujele v avtomobilu blizu Los Angelesa skupaj z njuno srednjo hčerko. Bila sta dobro razpoložena, saj sta se eden drugemu smejala, v nekem trenutku pa sta se celo nagnila eden proti drugemu in se objela. Prav tovrstne geste pa so pri oboževalcih sprožile dvom o njunem odnosu in splet so hitro preplavile obtožbe, da sta Ben in Jennifer več kot samo prijatelja.

icon-expand Nekdanja zakonca sta bila poročena 13 let, zdaj pa ju mnogi obtožujejo, da se med njima ponovno nekaj plete. FOTO: Profimedia