Oboževalci nad Kourtney Kardashian: Je brez stika z realnostjo

Med drugim je resničnostna zvezdnica v zgodbi na Insatgramu ob povezavi do članka fotografirala svoj zajtrk – ovsene kosmiče, dve skodelici matcha latte in skodelico espressa. Ob fotografiji jutranje kave je objavila tudi uro, ko je bila fotografija posneta, in sicer ob 11.05, kar je izjemno razburilo njene oboževalce.

Članico klana Kardashian so oboževalci na družbenem omrežju zasuli s kritikami. "Vsekakor ima ciljno občinstvo in to niso revni ljudje. Večina zaposlenih ob 11.00 gleda na uro in čaka na odmor za kosilo." "Želi si, da se bodo ljudje lahko z njo poistovetili, vendar je popolnoma zgrešila cilj." "To je čudno. Jutranja oseba ob 11. uri?" "Oh, tako brez stika z realnostjo je, ne morem verjeti."