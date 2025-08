Oboževalci nad Kris Jenner: 'Ali ima na fotografiji šest prstov?'

Zvezdnica in menedžerka svojih hčer Kris Jenner oboževalce navdušuje s svojim videzom. Nič drugače ni bilo niti na praznovanju 91. rojstnega dneva njene mame MJ . Kris je ob tem posnela več fotografij in jih objavila na družbenih omrežjih. A nekatere oboževalce so posnetki zmedli.

Ostra očesa so namreč zaznala, da ima Kris v odprtih sandalih šest prstov namesto petih. Nekateri so jo zaradi tega obtožili, da je pretiravala s preurejanjem fotografij. "Ali ima šest prstov ali se mi samo zdi?" se je v komentarjih vprašal eden od uporabnikov, drugi pa mu je odgovoril: "Ne, ne zdi se ti!"

To sicer še zdaleč ni prvič, da so člane družine Kardashian-Jenner obtožili preurejanja fotografij. Šest prstov na nogah sta imeli že Kim Kardashian in Kylie Jenner na fotografijah za promocijsko kampanjo parfumov. Predstavnik Kardashian je tedaj za Page Six sicer dejal, da zvezdnici na fotografiji nimata šest prstov, temveč da gre za iluzijo zaradi stranskega kota fotografiranja.