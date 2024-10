Oboževalci Naomi Watts ne prosijo za fotografijo, želijo govoriti o menopavzi.

Ko je bila igralka Naomi Watts stara 36 let, je želela ustvariti družino, a bila ob obisku zdravnika povsem pretresena, ko ji je ta dejal, da se bliža menopavzi. "Res sem se osredotočila na zanositev. Morala sem biti mati ali pa bi bila nekakšna neuspešna ženska," se je svojega razmišljanja v tistem obdobju spominjala igralka, ki je bila ena od govork na dogodku za ženske v Los Angelesu. "To je smešno in absurdno," je dodala zvezdnica, ki se sedaj zaveda, da obstaja veliko načinov, kako postati starš.

Wattsova je na dogodku govorila o dejstvu, da je tudi njena mama zgodaj zašla v menopavzo in je imela zadnjo menstruacijo pri 45 letih. A takrat je bilo to nekaj, o čemer se ni govorilo. "To preprosto nima smisla. (Ženske, op. a.) Smo polovica prebivalstva. Zakaj je to skrivnost? Kdo je podpisal ta kodeks molka in se strinjal, da bi morali biti vsi tiho?" se je na dogodku spraševala igralka, ki zadnja leta odprto govori o tej tematiki.

Zaradi svojih izkušenj z umetno oploditvijo in zamrznitvijo jajčec se je igralka leta 2022 odločila ustanoviti lastno velnes podjetje s poudarkom na zdravju v menopavzi. "Želela sem ustvariti podjetje, ki bi resnično pomagalo ženski, ki gre skozi to. Želela sem pomagati pri rešitvah, pa tudi izobraževanju in ustvarjanju skupnosti."

Med govorom je igralka zbranim zaupala, da se je velikokrat znašla v situacijah na letališčih ali na ulicah, ko so ženske prišle do nje, sama pa je takoj pomislila, da se z njo želijo fotografirati. "Nočejo sebka, s solzami v očeh mi rečejo, da so hvaležne, ker sem jim pomagala najti način, kako naj o menopavzi govorijo s svojim partnerjem ali otrokom." In to hollywoodski zvezdnici pomeni veliko.