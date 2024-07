Oboževalci navdušeni nad mladostnim videzom 62-letnega Toma Cruisa

Oboževalci Toma Cruisa so se poklonili zvezdniku, ki je 3. julija praznoval 62. rojstni dan, ob tem pa so splet preplavili s komentarji navdušenja nad njegovim mladostnim videzom. Prevzela pa jih ni le zunanjost, očarani so tudi nad njegovimi aktivnostmi in dobro fizično pripravljenostjo, saj igralec še vedno sam izvaja večino kaskaderskih podvigov v filmih.

Tom Cruise je pred dnevi praznoval 62. rojstni dan, njegovi oboževalci pa so navdušeni nad njegovim mladostnim videzom, dobro telesno pripravljenostjo, ki jo pokaže med snemanjem filmov in se mu zahvalili za vsa ta leta, ko jih je zabaval na velikih in malih ekranih.

Tom Cruise je pri svojih 62. letih videti zelo mladosten. FOTO: Profimedia icon-expand

"Tom Cruise je dopolnil 62 let, še vedno pa je videti super in počne stvari v filmih, kot jih niti 26-letnik ne bi zmogel! Bodite kot Tom Cruise," je na družbenem omrežju X zapisal eden od uporabnikov. "Ne morem verjeti, da je Tom Cruise star 62 let," je zapisal drugi, tretji pa dodal: "Staro je zlato. Poglejte si Toma Cruisa. Dopolnil je 62 let! Noro."

Nekateri oboževalci so Cruisa pohvalili, ker jih je zabaval toliko let in ga označili za eno zadnjih pravih filmskih zvezd našega časa. "Vse najboljše Tom Cruise, eden zadnjih pravih filmskih zvezdnikov (ki je dopolnil 62 let!). Njegova kariera se razteza od 80. letih prejšnjega stoletja do danes, vedno je dokazoval, da zna ohranjati ravnovesje med talentom in pojavnostjo!" pa je prepričana še ena oboževalka.

