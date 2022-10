Oboževalci navdušeni nad pogledom, ki ga je Kate namenila Williamu

Valižanska princ in princesa sta obiskala park Olympic, kjer sta nasmejana uživala na športnem dogodku, ki ga je organizirala njuna dobrodelna organizacija Coach Core. Kasneje so družbena omrežja preplavile njune fotografije, saj so številni oboževalci izpostavili, kako zaljubljeno je Kate gledala Williama.

Kraljevi oboževalci so navdušeni nad ljubeznivim pogledom, ki ga je Kate Middleton pred nekaj dnevi namenila svojemu možu princu Williamu. Par je obiskal areno Copper Box v olimpijskem parku kraljice Elizabete, ki se nahaja v Londonu. Tam je namreč potekal športni dogodek, ki ga je organizirala kraljeva fundacija. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Ob prihodu so fotografi Kate ujeli v objektiv, ko se je v pogovoru z gosti smejala skupaj z Williamom, ob tem pa mu je namenila pogled, ki je pritegnil pozornost številnih uporabnikov družbenih omrežji. "Golobčka," je nekdo zapisal ob treh fotografijah, na katerih valižanska princesa svojega moža opazuje s širokim nasmeškom, medtem ko se on pogovarja s sogovornikom. "Kako princesa Walesa gleda svojega moža!" je komentiral drugi. Tretji je delil fotografijo, na kateri je Kate na Williamov hrbet položila roko, in zapisal: "Všeč mi je, ko vidim njune skoraj neopazne ljubke kretnje." PREBERI ŠE Nov portret štirih najpomembnejših članov angleške kraljeve družine Prestolonaslednik se je na 10. obletnici športne dobrodelne organizacije preizkusil v boksu, z ženo pa sta poleg tega spoznala še nekaj mladostnikov, s katerimi Coach Core sodeluje. Namen organizacije je pomagati naslednjim generacijam športnih trenerjev, ki bodo v navdih svojim skupnostim, v času delovanja pa so pomagali že več kot 750 socialno ogroženim mladostnikom, ki so bili del pripravniškega programa za trenerje.