Oboževalci navdušeni: Princesa Charlotte ti je zelo podobna

Kitty Spencer je v Veliki Britaniji poznan obraz Dolce&Gabbane in Bvlgarija, svetovna javnost pa je 27-letno nečakinjo princese Diane spoznala šele na kraljevi poroki princa Harryja in Meghan Markle, ko je vzbudila veliko pozornosti s svojo elegantno navzočnostjo. Mnogo so tako že dejali, da tako Diana kot Kitty izžarevata enako žalost in milino.

Kitty je na Instagramu objavila fotografijo, ki je požela veliko pozornosti. Na fotografiji je namreč mladenka na svoj prvi šolski dan in mnogi so opazili, kako zelo je podobna princesi Charlotte, hčerki princa Williama. "Princesa Charlotte ima zagotovo gene iz družine Spencer. Zelo sta si podobni," je bil le eden od navdušenih komentarjev.