Oboževalci nori na njegovo neizklesano postavo

39-letni igralec Chris Pratt , pri katerem smo lahko v številnih filmskih vlogah do sedaj občudovali njegovo fit postavo in izklesane mišice, si je z novim dekletom, 29-letno Katherine Schwarzenegger , privoščil oddih na Rtu Svetega Luka v Mehiki.

Takoj, ko je odvrgel majico, je bilo vidno, da se je po napornem snemanju za prihajajoče filme, ki bodo luč sveta ugledali v letošnjem in naslednjem letu, odločil vzeti malo premora od intenzivnih treningov in obiskov fitnesa. Njegove trebušne mišice zdaj niso več tako izrazite in izklesane, kot so bile, a kot kaže, njegovih oboževalk in oboževalcev to niti najmanj ni zmotilo.