Oboževalci o Emily Blunt: Izgleda kot Madonna

Emily Blunt je bila zadnjih nekaj dni veliko pod sojem žarometov, saj igra v težko pričakovanem filmu Oppenheimer. Med promocijsko turnejo so njeni oboževalci opazili, da je njen videz nekoliko spremenjen. Spraševali so se, ali je to morda posledica kakšne lepotne operacije.

Emily Blunt se je nedavno sprehodila po številnih rdečih preprogah, saj je skupaj z zvezdniško zasedbo in režiserjem Christopherjem Nolanom promovorila biografsko dramo Oppenheimer, ki govori o ameriškem znanstveniku in njegovi vlogi pri razvoju atomske bombe. S svojim videzom je na družbenih omrežjih pritegnila veliko pozornosti, saj so njeni oboževalci opazili, da je videti nekoliko drugače. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Se samo meni zdi, da izgleda obraz Emily Blunt nekoliko drugačen?" se je spraševal oboževalec na Twitterju, drugi pa dodal: "Je imela Emily kakšno operacijo? Njen obraz je spremenjen." "Pravkar sem opazil botoks na Emilyjinem obrazu," je zapisal tretji. Nekateri oboževalci so tvitnili, da si zvezdnica Hudečevke v Pradi ni več podobna, medtem ko je nekoga spominjala na kraljico popa. "Zaskrbljen sem za Emily Blunt in polnila, ki jih ima v obrazu. Izgleda kot Madonna." PREBERI ŠE Stavkati začeli tudi hollywoodski filmski in televizijski igralci Londonska premiera biografske drame Oppenheimer je bila najprej prestavljena za eno uro, da so se je lahko igralci, med njimi Cillian Murphy, Robert Downey mlajši, Matt Damon in Florence Pugh, udeležili brez kršenja sindikalnih pravil. Po napovedi stavke je primero igralska zasedba predčasno zapustila, saj pravila stavke igralcem preprčujejo promocijo svojih filmov. Gre za zgodovinski trenutek, saj prvič po letu 1960 sindikat hollywoodskih igralcev stavka skupaj s scenaristi.