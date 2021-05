Oboževalci o novih fotografijah Madonne: Videti je kot tujka

62-letna Madonna si je kljub napornemu urniku zaradi priprave novega albuma vzela čas in s svojimi sledilci delila fotografije, na katerih je pozirala v modnih oblačilih. Medtem ko so nekateri njen videz hvalili, pa so drugi brez zadržkov izrazili kritiko. Številne oboževalce je namreč zmotilo dejstvo, da si kraljica popa na fotografijah ni podobna.

"Vsekakor je pretiravala s polnili in botoksom, videti je kot mačka ali–še huje–tujka! Že desetletja je absolutna kraljica preobrazbe, a to nima nič skupnega z ličenjem in modo. To je dokaz, da njene plastične operacije niso ravno uspele," so pod fotografije zapisali razočarani oboževalci.