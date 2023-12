Oboževalci o okrasitvi Kim Kardashian: Spominja me na avtopralnico

Na družbenih omrežjih so se številni zgražali in posmehovali Kimini dekoraciji, češ da je grda in da gre za potrato prostora. "Obstaja razlika med 'manj je več' in norišnico." "To je smešno neokusno." "Spominja me na konec avtopralnice." "Videti je hladno in strašljivo." "Nima občutka domačnosti, videti je bolj kot hotelsko preddverje." "Ko ljudje ne vedo, kaj narediti z vsem svojim denarjem." "Najbolj žalostna drevesa na svetu."