Oboževalci o postavnem soprogu: Sofia, kakšna srečnica si

Seveda so takoj padli komentarji oboževalcev, kajti objavila je fotografijo s plaže, ki pokaže, kako dobro je videti zvezdnik. "Sofia, kakšna srečnica si," je bil tako le en od mnogih navdušenih komentarjev.

Najbolje plačana televizijska igralka na svetu Sofia Vergara je na družbenem omrežju Instagram svojemu soprogu čestitala za rojstni dan: "Čudovit si. Tvoja strast do življenja je tako zelo navdihujoča! Na še veliko let! Vse najboljše," je navdušeno zapisala, zraven pa objavila fotografijo soproga, igralca Joa Manganiella , ki je ravnokar praznoval 42. rojstni dan.

Igralca, ki ne skrivata medsebojne ljubezni, sta nedavno praznovala tudi tretjo obletnico poroke. Pred časom pa se je zvezdnica pošalila, da je ključ do dobrega zakona kava. "To se je naučil že veliko pred poroko. Če se ne bi, se ne bi mogel poročiti z mano. Joe ve, da se ne more pogovarjati z mano, če ne spijem kave."