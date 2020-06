Oboževalci odkrili skrivni Instagram profil Bena Afflecka

Igralec, ki ima na uradnem Instagram profilu kar 4,3 milijone sledilcev, ima na priljubljenem družbenem omrežju še dodaten profil, ki pa ga je izredno težko najti. Vsebina, ki jo deli z zgolj tremi sledilci, ni javno dostopna. Dovolj zgovorna pa je naslovna fotografija profila, na kateri je Ben v pristnem objemu z novo spremljevalko, igralko Anno de Armas.

Oboževalci slavnega igralca, producenta in režiserja so prepričani, da so odkrili njegov skrivni profil na omrežju Instagram. Razkrinkala ga je naslovna slika, na kateri je s partnerico, igralko Anno de Armas. Profilu sledijo zgolj tri osebe, Anna, nekdanja žena Jennifer Garner ter skrivnostna oseba, ki bi lahko bilaBenov igralski kolega Matt Damonali pa starejša hči, 14-letna Violet.

Zaprt profil seveda skrbno skriva vsebino, saj je dostopna le naslovna fotografija, zato je o lastniku in objavah možno zgolj sklepati. Oboževalka, ki je zasebni profil pod imenom @Positiveattitudehunting tudi odkrila, je svoja opažanja delila s sledilci na Twitterju. Pravi, da je postala pozorna, ko je videla sledilki, torej nekdanjo in sedanjo partnerico. Opis profila pa je sledeč: ''Sem samo oče, ki občasno dela filme.'' Raziskovanju ter zbiranju informacij pa so se potem pridružili tudi ostali Benovi fani, ki se jim je zadeva zdela zanimiva.

icon-expand Tudi partnerica Anna sledi Benovemu osebnemu profilu, ki ima zgolj tri sledilce. FOTO: Profimedia

Opazili so, da je igralec k opisu pripisal še spletni naslov neprofitne organizacije, Iniciative Vzhodnega Konga, ki jo goreče podpira. Uporabniško ime'Positive attitude hunting'pa je oboževalko, ki je profil odkrila, spomnil na film Dobri Will Hunting, ki je Benu prinesel nagrado oskar. Njegovemu uradnemu Instagram profilu sledi kar 4,3 milijone oboževalcev, zato je še toliko bolj nenavadno, da si je omislil še zasebnega, ki je skrit in mu sledijo zgolj tri osebe.