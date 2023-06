Oboževalci Peta Davidsona ogorčeni zaradi nakupa psa: Raje ga posvoji!

Njuna odločitev pa je med uporabniki Instagrama povzročila vse prej kot navdušen odziv. Nad zvezdniški par se je namreč vsul plaz kritik, da bi se morala odločiti za posvojitev in ne za nakup. "Posvoji, ne nakupuj," ga je najprej okaral eden od sledilcev, ostali pa so bili nekoliko bolj kruti. "Nakup psa? Odvratno!" in "Grozno! Sploh nisem vedel, da so tovrstne trgovine za male živali še vedno legalne," so se vrstili drugi komentarji. Nekateri so mu celo očitali, da podpira tovarno mladičkov.