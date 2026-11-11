Oboževalci po letih odsotnosti dočakali vrnitev Johnnyja Deppa

Praznično okrašeni London je gostil svetovno premiero težko pričakovanega filma Ebenezer: Božična pesem, ki predstavlja dobro poznano zgodbo zagrenjenega moža, ki sovraži božič. "Larifari!" bi rekel mož v podobi Johnnyja Deppa, ki ga je izvrstno upodobil in mu vdahnil svojevrstno podobo in značaj.
Po rdeči preprogi, okrašeni z božičnimi drevesci in umetnim snegom, so se sprehodili glavni igralci fantazijskega božičnega filma, poleg glavnega igralca še Rupert Grint, Tramell Tillman, Sam Claflin ter režiser filma Ti West in ostali.
Oboževalci so po letih premora končno pričakali svojega idola Deppa, slednji pa jih ni razočaral. Z njimi se je fotografiral, delil avtograme, poklepetal in razkril svoje navdušenje nad Dickensovo zgodbo: "Že od malih nog sem obseden. Vsak božič sem jo bral, pritegnilo me je, ker gre za zgodbo o duhovih. Vedno me je to navduševalo in v glavi sem imel svojo različico – čakal sem, da jo bo kdo posnel, a se to ni zgodilo," je povedal. Svoje navdušenje nad zgodbo deli tudi režiser filma Ti West, h kateremu je Depp tudi pristopil glede glavne vloge ter mu razkril, da je Alastair Sim, ki je slavnega Ebenezerja Scroogeja upodobil že leta 1951, razlog, da je Depp sploh postal igralec. "Šlo je za nekakšno nenavadno usodno naključje, preprosto je moralo biti tako," je dejal režiser West.
Po osmih letih se vrača v Hollywood
Johnny Depp se je ozrl tudi na preteklih osem let, ko se je umaknil iz sveta velikih hollywoodskih filmskih produkcij. "Ne vem. Kakšna je pravzaprav razlika med hollywoodskim in francoskim filmom? In kakšna je razlika med hollywoodskim in britanskim filmom?" je za Associated Press odgovoril 63-letni igralec in dodal: "No, razlika je pravzaprav v tem, da sem si vmes privoščil nekoliko daljše počitnice. In s tem ni nič narobe."
Po odmevnem sodnem procesu zaradi obrekovanja, v katerem sta se leta 2022 znašla Johnny Depp in njegova nekdanja žena Amber Heard, se je igralec za nekaj časa umaknil iz soja luči. Sojenje se je zaključilo junija 2022, ko je porota odločila, da je Amber odgovorna za obrekovanje v vseh treh točkah tožbe, povezane z njenim časopisnim prispevkom iz leta 2018, v katerem je pisala o izkušnjah z nasiljem. Na drugi strani je bil Depp spoznan za odgovornega za obrekovanje v eni od točk nasprotne tožbe, ki jo je vložila njegova nekdanja partnerica. Od takrat je Depp nastopil le v francoskem filmu Jeanne du Barry, ki je premiero doživel leta 2023 na filmskem festivalu v Cannesu.
Izvirno zgodbo z naslovom Božična pesem v prozi (A Christmas Carol) je napisal slavni angleški pisatelj Charles Dickens. Delo je bilo prvič objavljeno leta 1843 in je danes ena najbolj znanih ter priljubljenih božičnih zgodb v svetovni književnosti, ki govori o odrešitvi in pomenu sočutja.
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