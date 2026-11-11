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Oboževalci po letih odsotnosti dočakali vrnitev Johnnyja Deppa

London, 11. 11. 2026 08.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Johnny Depp

Oboževalci so dočakali vrnitev Johnnyja Deppa, ki je na rdeči preprogi v Londonu spregovoril o svojem umiku, ljubezni do zgodb o duhovih in novi vlogi, ki mu pomeni ogromno. Film Ebenezer: Božična pesem, ki predstavlja dobro poznano zgodbo zagrenjenega moža, ki sovraži božič, si bodo slovenski gledalci prav tako lahko kmalu ogledali tudi v domačih kinematografih.

Praznično okrašeni London je gostil svetovno premiero težko pričakovanega filma Ebenezer: Božična pesem, ki predstavlja dobro poznano zgodbo zagrenjenega moža, ki sovraži božič. "Larifari!" bi rekel mož v podobi Johnnyja Deppa, ki ga je izvrstno upodobil in mu vdahnil svojevrstno podobo in značaj.

Igralska zasedba filma Ebenezer: Božična pesem
Igralska zasedba filma Ebenezer: Božična pesem
FOTO: Karantanija Cinemas

Po rdeči preprogi, okrašeni z božičnimi drevesci in umetnim snegom, so se sprehodili glavni igralci fantazijskega božičnega filma, poleg glavnega igralca še Rupert Grint, Tramell Tillman, Sam Claflin ter režiser filma Ti West in ostali.

Oboževalci po letih odsotnosti dočakali vrnitev Johnnyja Deppa
Oboževalci po letih odsotnosti dočakali vrnitev Johnnyja Deppa
FOTO: Karantanija Cinemas

Oboževalci so po letih premora končno pričakali svojega idola Deppa, slednji pa jih ni razočaral. Z njimi se je fotografiral, delil avtograme, poklepetal in razkril svoje navdušenje nad Dickensovo zgodbo: "Že od malih nog sem obseden. Vsak božič sem jo bral, pritegnilo me je, ker gre za zgodbo o duhovih. Vedno me je to navduševalo in v glavi sem imel svojo različico – čakal sem, da jo bo kdo posnel, a se to ni zgodilo," je povedal. Svoje navdušenje nad zgodbo deli tudi režiser filma Ti West, h kateremu je Depp tudi pristopil glede glavne vloge ter mu razkril, da je Alastair Sim, ki je slavnega Ebenezerja Scroogeja upodobil že leta 1951, razlog, da je Depp sploh postal igralec. "Šlo je za nekakšno nenavadno usodno naključje, preprosto je moralo biti tako," je dejal režiser West.

Po osmih letih se vrača v Hollywood

Johnny Depp se je ozrl tudi na preteklih osem let, ko se je umaknil iz sveta velikih hollywoodskih filmskih produkcij. "Ne vem. Kakšna je pravzaprav razlika med hollywoodskim in francoskim filmom? In kakšna je razlika med hollywoodskim in britanskim filmom?" je za Associated Press odgovoril 63-letni igralec in dodal: "No, razlika je pravzaprav v tem, da sem si vmes privoščil nekoliko daljše počitnice. In s tem ni nič narobe."

Johnny Depp
Johnny Depp
FOTO: Karantanija Cinemas

Po odmevnem sodnem procesu zaradi obrekovanja, v katerem sta se leta 2022 znašla Johnny Depp in njegova nekdanja žena Amber Heard, se je igralec za nekaj časa umaknil iz soja luči. Sojenje se je zaključilo junija 2022, ko je porota odločila, da je Amber odgovorna za obrekovanje v vseh treh točkah tožbe, povezane z njenim časopisnim prispevkom iz leta 2018, v katerem je pisala o izkušnjah z nasiljem. Na drugi strani je bil Depp spoznan za odgovornega za obrekovanje v eni od točk nasprotne tožbe, ki jo je vložila njegova nekdanja partnerica. Od takrat je Depp nastopil le v francoskem filmu Jeanne du Barry, ki je premiero doživel leta 2023 na filmskem festivalu v Cannesu.

Razlagalnik

Izvirno zgodbo z naslovom Božična pesem v prozi (A Christmas Carol) je napisal slavni angleški pisatelj Charles Dickens. Delo je bilo prvič objavljeno leta 1843 in je danes ena najbolj znanih ter priljubljenih božičnih zgodb v svetovni književnosti, ki govori o odrešitvi in pomenu sočutja.

Rupert Grint je angleški igralec, ki je svetovno slavo zaslovel z upodobitvijo lika Rona Weasleyja v izjemno priljubljeni filmski franšizi o Harryju Potterju. Po zaključku te uspešne serije filmov je nadaljeval svojo igralsko pot v različnih filmskih in televizijskih projektih ter gledaliških igrah.

Canneski filmski festival je eden najuglednejših in najbolj prepoznavnih filmskih festivalov na svetu, ki vsako leto poteka v mestu Cannes na jugu Francije. Na njem se v tekmovalnem programu predstavljajo najnovejši filmi z vsega sveta, dogodek pa velja za izjemno pomemben prostor za svetovno filmsko industrijo in umetnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Ebenezer: Božična pesem Johnny Depp film premiera

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