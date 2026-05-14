Oboževalci prepričani, da prihaja nov album Beyonce

Beyonce se pripravlja na izdajo novega albuma, v to je prepričanih vedno več oboževalcev. "29. maja pride, zagotovo," zagotavlja ena od zvestih sledilk zvezdnice. Številni privrženci so namreč prepričani, da jim je uspelo razvozlati ključ, po katerem pevka izdaja albume. "Renaissance (Act I) je izdala na petek, 29. julija, Cowboy Carter (Act II) na petek, 29. marca, to je njen vzorec," pravi eden izmed spletnih komentarjev.

Beyonce na MET Gali, 2026 Profimedia

Ob svežih namigovanjih na izid težko pričakovanega zaključka trilogije albumov (Act III), je Beyonce ponovno v središču pozornosti tudi na račun svoje glamurozne vrnitve na dogodek Met gala. Dogodka se je nazadnje v družbi moža Jay Z-ja udeležila pred desetletjem, tokrat pa je ob paru blestela tudi njuna 14-letna hči Blue Ivy.

Na dogodku je Beyonce veliko pozornosti požela s kar dvema ekstravagantnima videzoma in diamantnim nakitom, vrednim okoli 50 milijonov dolarjev. Tudi spremembo sloga oblačenja glasbene dive nekateri že povezujejo s prihodom svežega albuma.