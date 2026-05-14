Oboževalci prepričani, da prihaja nov album Beyonce

Beyonce se pripravlja na izdajo novega albuma, v to je prepričanih vedno več oboževalcev. "29. maja pride, zagotovo," zagotavlja ena od zvestih sledilk zvezdnice. Številni privrženci so namreč prepričani, da jim je uspelo razvozlati ključ, po katerem pevka izdaja albume. "Renaissance (Act I) je izdala na petek, 29. julija, Cowboy Carter (Act II) na petek, 29. marca, to je njen vzorec," pravi eden izmed spletnih komentarjev.
Ob svežih namigovanjih na izid težko pričakovanega zaključka trilogije albumov (Act III), je Beyonce ponovno v središču pozornosti tudi na račun svoje glamurozne vrnitve na dogodek Met gala. Dogodka se je nazadnje v družbi moža Jay Z-ja udeležila pred desetletjem, tokrat pa je ob paru blestela tudi njuna 14-letna hči Blue Ivy.
Na dogodku je Beyonce veliko pozornosti požela s kar dvema ekstravagantnima videzoma in diamantnim nakitom, vrednim okoli 50 milijonov dolarjev. Tudi spremembo sloga oblačenja glasbene dive nekateri že povezujejo s prihodom svežega albuma.
Met Gala, uradno znana kot Costume Institute Gala, je eden najprestižnejših modnih dogodkov na svetu, ki se vsako leto odvija v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Dogodek služi kot dobrodelna prireditev za zbiranje sredstev za Inštitut za kostume in zaznamuje odprtje njihove letne modne razstave. Znan je po tem, da morajo povabljeni zvezdniki, oblikovalci in vplivneži slediti strogi tematski kodi oblačenja, kar pogosto vodi do izjemno drznih in umetniških modnih kreacij.
Jay-Z, s pravim imenom Shawn Carter, je eden najuspešnejših ameriških raperjev, glasbenih producentov in poslovnežev v zgodovini hip-hopa. Poleg svoje glasbene kariere, ki vključuje številne nagrade grammy in več milijonov prodanih albumov, je znan tudi kot soustanovitelj založbe Roc-A-Fella Records in uspešen podjetnik v panogah, kot so zabava, moda in alkoholne pijače. Z Beyonce sta poročena od leta 2008 in skupaj veljata za enega najvplivnejših parov v svetovni zabavni industriji.
