Oboževalci presenečeni: Na banketu v gradu Windsor tudi Claudia Schiffer

Manekenka Claudia Schiffer je bila med častnimi gosti slavnostnega banketa v gradu Windsor, ki sta ga pred dnevi v čast prvega uradnega obiska nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja priredila kralj Karel III. in kraljica Camilla . Prisotna sta bila tudi prestolonaslednik William in njegova soproga Catherine .

Claudia Schiffer je bila med povabljenimi na slavnostni banket v gradu Windsor.

Čeprav je njena prisotnost na slavnostnem dogodku nekatere presenetila, pa tisti, ki podrobneje spremljajo manekenkino življenje, vedo, da je razlog predvsem njen mož, režiser Matthew Vaughn, ki je bil letos v Veliki Britaniji povišan v viteza. Zaradi tega si je Schiffer prislužila naziv dame.

Za to priložnost je 55-letna Schifferjeva oblekla črno žametno obleko z dolgimi rokavi, okrašeno z zlatim vezenjem in detajli, podobnimi dragim kamnom, ki so segali po celotni dolžini kreacije. Lase je imela spuščene in rahlo valovite.