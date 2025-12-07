Svetli način
Tuja scena

Oboževalci presenečeni: Na banketu v gradu Windsor tudi Claudia Schiffer

London, 07. 12. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Nemška manekenka Claudia Schiffer je znova potrdila svoj status ene najbolj znanih osebnosti v modni industriji. V svoji najnovejši objavi na družbenem omrežju je delila fotografije z glamuroznega večera v gradu Windsor, ki ga je kraljeva družina priredila v čast obisku nemškega predsednika, z njo pa je pritegnila veliko pozornosti sledilcev.

Manekenka Claudia Schiffer je bila med častnimi gosti slavnostnega banketa v gradu Windsor, ki sta ga pred dnevi v čast prvega uradnega obiska nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja priredila kralj Karel III. in kraljica Camilla. Prisotna sta bila tudi prestolonaslednik William in njegova soproga Catherine.

Claudia Schiffer je bila med povabljenimi na slavnostni banket v gradu Windsor.
Claudia Schiffer je bila med povabljenimi na slavnostni banket v gradu Windsor. FOTO: Profimedia

Čeprav je njena prisotnost na slavnostnem dogodku nekatere presenetila, pa tisti, ki podrobneje spremljajo manekenkino življenje, vedo, da je razlog predvsem njen mož, režiser Matthew Vaughn, ki je bil letos v Veliki Britaniji povišan v viteza. Zaradi tega si je Schiffer prislužila naziv dame.

Za to priložnost je 55-letna Schifferjeva oblekla črno žametno obleko z dolgimi rokavi, okrašeno z zlatim vezenjem in detajli, podobnimi dragim kamnom, ki so segali po celotni dolžini kreacije. Lase je imela spuščene in rahlo valovite.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Schifferjeva je svoje vtise o dogodku delila tudi v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Na gradu Windsor sem imela najveličastnejši večer, ki ga ne bom nikoli pozabila. Počaščena sem, da sem dobila povabilo in resnično hvaležna kralju, kraljici in nemškemu predsedniku."

Preberi še Nemška manekenka Claudia Schiffer je dopolnila 55 let

Odzivi sledilcev so bili izjemno pozitivni. "Osupljiva," je zapisal eden od oboževalcev, drugi pa dodal: "Brezčasna lepota". Tretji je manekenko pohvalil z besedami: "Klasično šik, popolna eleganca brez pretiravanja!" Mnogi pa so izpostavili zvezdničino prefinjenost, po kateri slovi že od devetdesetih let.

