Oboževalci Prijateljev niso navdušeni, da bo voditelj posebne epizode James Corden

James Corden med oboževalci Prijateljev žal nima svojih "prijateljev". Nekateri navdušenci televizijske serije so si na družbenih omrežjih 'dali duška' in izrazili neodobravanje nad dejstvom, da bo britanski komik vodil posebno epizodo Prijateljev, v kateri se bo zbrala celotna glavna zasedba igralcev.

Že nekaj časa v medijih odmeva težko pričakovana novica, da bodo Chandler, Monica, Ross, Rachel, Phoebein Joey znova združeni na malih zaslonih. Konec maja se namreč obeta ponovno druženje 'prijateljev'. V posebni epizodi z naslovom Tista, ko se vrnejo skupaj, bodo člani igralske zasedbe obujali spomine na snemanje desetih sezon humoristične nanizanke. A pri tem ne bo šlo zgolj za navaden pogovor med nekdanjimi sodelavci, saj jim bodo družbo delali številni zvezdniki, ki so njihovi veliki oboževalci: pevec Justin Bieber, manekenki Cindy Crawford in Cara Delevingne, korejska skupina BTSter Tom Selleck in Reese Witherspoon, ki sta v priljubljeni seriji tudi igrala. Prijateljebo na značilni oranžni sedežni garnituri gostil britanski komik in voditelj pogovorne oddaje,James Corden, kar je vznemirilo mnoge oboževalce serije, ki so svojo frustracijo izrazili na družbenih omrežjih.

icon-expand James Corden FOTO: AP

"Med vsemi ljudmi, ki bi lahko bili del ponovne združitve Prijateljev, je Warner Bros izbral Justina Bieberja in Jamesa Cordena," je zapisal eden izmed uporabnikov Twitterja in k objavi kot predlog boljše izbire gostov priložil fotografijo Brada Pittain Paul Rudda. Brad je namreč v humoristični nanizanki zaigral Rossovega prijatelja, ki je sovražil Rachel, Paul Rudd pa se je oboževalcem vtisnil v spomin kot Phoebin prisrčen mož Mike.

Drugi oboževalec so bili do voditelja oddaje The Late Late show še bolj kritični:"James Corden lahko sodelovanje v srečanju Prijateljev doda na seznam stvari, ki jih je uničil s svojo prisotnostjo," je zapisal jezen oboževalec, drugi pa je dodal: "Ne razumite me narobe, na srečanje Prijateljev sem čakal že od leta 2004, ampak če bi mi nekdo takrat povedal, da se bo v njem pojavil James Corden, bi mu rekel, naj se niti ne trudi."

icon-expand Prijatelji FOTO: Profimedia

Izbira Jamesa Cordena, kot voditelja enega izmed najbolj pričakovanih letošnjih dogodkov, je tudi sicer precej nenavadna odločitev. 42-letnik namreč svojo pogovorno oddajo vodi na ameriški televiziji CBS, ki je konkurenčna televizijski mreži NBC, na kateri so se Prijatelji prvotno predvajali. Britanski komik pa ni bil edina novica, ki je zaskrbela zveste gledalce nanizanke. Matthew Perry, najbolje poznan po svojem liku Chandlerju, je namreč v napovedniku za posebno epizodo potočil nekaj solz, kar je, poleg njegovega izgleda, mnoge vznemirilo. Zaskrbelo jih je namreč za Perryjevo zdravje, saj se je igralec v preteklosti spopadel z odvisnostjo od alkohola in protibolečinskih tablet.