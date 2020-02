Oboževalci razočarani nad hologramom pokojne Whitney Houston

Turneja imenovana An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour se bo v Združenem kraljestvu začela 25. februarja in podoba holograma legendarne pevke Whitney Houston je že zaokrožila po spletu ter sprožila burne odzive, poroča CNN.

Pat Houston, pevkina svakinja in nekdanja menedžerka ter zdaj predsednica in izvršna direktorica njene zapuščine, je lani v svoji izjavi dejala: "Whitney je bila ponosna na svojo družino, ki je vključevala tudi njene oboževalce." Nato je še dodala: "Oboževala je svoje občinstvo in zato vemo, da bi ji bil ta holografski gledališki koncept zelo všeč."S tem namreč želijo, da bi njeni oboževalci še vedno lahko uživali v pevkini strasti do glasbe in njenem odličnem glasu.