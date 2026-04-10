Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Oboževalci se bodo lahko sprehodili po hiši, v kateri je odraščal Bowie

London, 10. 04. 2026 11.01 pred 18 dnevi 3 min branja

Avtor:
STA K.A.
David Bowie

Oboževalci legendarnega Davida Bowieja bodo lahko podoživeli odraščanje slovitega glasbenika, ki se je iz običajnega šolarja prelevil v svetovni pop fenomen. Po poročanju tujih medijev bodo leta 2027 za javnost odprli hišo, v kateri je Bowie živel od svojega osmega do 20. leta.

Vrstna hiša v Bromleyju, predmestju Londona, z obtolčeno ograjo in sivimi vrati deluje popolnoma običajno, a je v njej preživel otroška in mladostna leta eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Edini znak izjemne preteklosti hiše je majhna modra ploščica ob vhodu z napisom "David Bowie, pevec in nadarjen glasbenik, 1955–1968", ki spominja na leta, ki jih je tu preživel Bowie.

Freska Davida Bowieja v Avstraliji.
Freska Davida Bowieja v Avstraliji.
FOTO: Profimedia

Sklad za ohranjanje dediščine Londona (Heritage of London Trust) je hišo prevzel z namenom, da jo preuredi v poglobljeno doživetje mladega Davida Bowieja. Pod kuratorstvom Geoffa Marsha jo bodo obnovili v podobi iz leta 1963 in jo predvidoma do konca leta 2027 odprli za javnost. V hiši bodo znova postavili kamin, zunanje stranišče, majhno kuhinjo in garažo, ki je včasih stala na koncu vrta. Glavni poudarek bo majhna zadnja spalnica, kjer se je začela ustvarjalna pot mladega Bowieja. Tu je napisal svoje prve pesmi, a se je pet let soočal z zavrnitvami, preden je leta 1969 skladba Space Oddity postala njegov prvi velik hit.

Preberi še Hči Davida Bowieja razkrila, zakaj ni bila ob njem v dneh pred smrtjo

Pevec, rojen kot David Robert Jones, se je s svojo družino v hišo na jugovzhodnem obrobju Londona preselil leta 1955, ko je bil star osem let. "Vse se je začelo v tej hiši," je Marsh povedal za tuje medije in dodal: "Tu se je spremenil iz običajnega šolarja v odločnega najstnika, ki si je želel postati zvezdnik." Bowie je v hiši živel s staršema, očetom Haywoodom in materjo Peggy ter starejšim polbratom Terryjem, ki je imel nanj velik ustvarjalni vpliv in ga je seznanil z modernim jazzom, beatovsko literaturo in budizmom. Ko bo hiša obnovljena, bodo lahko obiskovalci v živo izkusili delček življenja mladega pevca, podobno kot to počnejo oboževalci Beatlesov v Liverpoolu, ko obiskujejo otroška domova Johna Lennona in Paula McCartneyja.

David Bowie
David Bowie
FOTO: AP

V poznejših letih je Bowie sobo opisoval kot prostor, kamor se je umikal od staršev in kjer je lahko sanjal. Po besedah Marsha je pevec, ki je bil znan po neprestanem ustvarjalnem preoblikovanju, čutil, da ga je ta soba spremljala skozi vse življenje. "Bowie je imel tu gramofon, magnetofon in saksofon, ki mu ga je kupil oče, ki ga je čustveno najbolj podpiral," je povedal. "Projekt je obudil spomine tudi pri ljudeh, ki so odraščali v tem predelu in se spominjajo, da so Bowieja videli v razkošnih oblačilih," pa je povedala direktorica sklada Nicola Stacey. Bowie je oblačila kupoval v trgovinah z rabljenimi oblačili v ulici Carnaby Street v središču Londona ter nato z njimi eksperimentiral v svoji spalnici. "Vedeli so, da je na njem nekaj drugačnega, in bili so prepričani, da bo postal nekaj neverjetnega," je dodala.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669