Oboževalci se bodo lahko sprehodili po hiši, v kateri je odraščal Bowie

Vrstna hiša v Bromleyju, predmestju Londona, z obtolčeno ograjo in sivimi vrati deluje popolnoma običajno, a je v njej preživel otroška in mladostna leta eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Edini znak izjemne preteklosti hiše je majhna modra ploščica ob vhodu z napisom "David Bowie, pevec in nadarjen glasbenik, 1955–1968", ki spominja na leta, ki jih je tu preživel Bowie.

Freska Davida Bowieja v Avstraliji. FOTO: Profimedia

Sklad za ohranjanje dediščine Londona (Heritage of London Trust) je hišo prevzel z namenom, da jo preuredi v poglobljeno doživetje mladega Davida Bowieja. Pod kuratorstvom Geoffa Marsha jo bodo obnovili v podobi iz leta 1963 in jo predvidoma do konca leta 2027 odprli za javnost. V hiši bodo znova postavili kamin, zunanje stranišče, majhno kuhinjo in garažo, ki je včasih stala na koncu vrta. Glavni poudarek bo majhna zadnja spalnica, kjer se je začela ustvarjalna pot mladega Bowieja. Tu je napisal svoje prve pesmi, a se je pet let soočal z zavrnitvami, preden je leta 1969 skladba Space Oddity postala njegov prvi velik hit.

Pevec, rojen kot David Robert Jones, se je s svojo družino v hišo na jugovzhodnem obrobju Londona preselil leta 1955, ko je bil star osem let. "Vse se je začelo v tej hiši," je Marsh povedal za tuje medije in dodal: "Tu se je spremenil iz običajnega šolarja v odločnega najstnika, ki si je želel postati zvezdnik." Bowie je v hiši živel s staršema, očetom Haywoodom in materjo Peggy ter starejšim polbratom Terryjem, ki je imel nanj velik ustvarjalni vpliv in ga je seznanil z modernim jazzom, beatovsko literaturo in budizmom. Ko bo hiša obnovljena, bodo lahko obiskovalci v živo izkusili delček življenja mladega pevca, podobno kot to počnejo oboževalci Beatlesov v Liverpoolu, ko obiskujejo otroška domova Johna Lennona in Paula McCartneyja.

