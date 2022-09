Oboževalci se sprašujejo: Je imela Kim v seriji umetno solzo?

"Prosim, povejte mi, da vidite to računalniško narejeno solzo v Kardashianovih," je zapisala uporabnica TikToka in ob tem delila videoposnetek, v katerem Kim Kardashian govori, da želi svoji mlajši sestri Khloe Kardashian, ki je imela zaradi nezvestobe svojega partnerja Tristanom Thompsonom precej turbulentno leto, vse dobro in da po rojstvu drugega otroka najde pravo ljubezen.