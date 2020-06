Oboževalci skupine BTS izenačili znesek njihove donacije za boj proti rasizmu

Korejski pop band je pokazal solidarnost z gibanjem Black Lives Matter ( Življenja temnopoltih štejejo , op.a.) in tako v dobrodelne namene prispeval 870 tisoč evrov. Gesti so sledili tudi oboževalci skupine in s skupnimi močmi zbrali enak znesek. 'BTS vojska' kot so se poimenovali oboževalci, združeni pod enim imenom, so s pomočjo oznake #MatchAMillion v manj kot štiriindvajsetih urah zbrali natanko toliko sredstev kot jih je gibanju namenila skupina.

Prostovoljna organizacija One in an Army, ki jo sestavljajo člani mednarodne baze oboževalcev skupine, so sestavili seznam organizacij, katerim bi ta denar lahko namenili. Finančni prispevek pa bo zagotovo šel v dobre roke, saj se bo razpršil med varščine tistih, ki so protestirali proti policijskemu nasilju, pravne pisarne, ki se borijo proti sistemskim nepravilnostim ter med podporo zdravstvenim organizacijam, ki skrbijo za telesno in mentalno zdravje ljudi v temnopolti skupnosti.