Oboževalci skupine Oasis so zaradi prevar izgubili že dva milijona evrov

Brata Liam in Noel Gallagher, člana priljubljene zasedbe Oasis, sta pred meseci z napovedjo koncertne turneje in ponovne združitve navdušila številne oboževalce skupine. Zaradi visokega zanimanja za koncertne vstopnice pa je prišlo do številnih prevar, oboževalci naj bi skupno izgubili že več kot dva milijona evrov.