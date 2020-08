Oboževalci so se s čustveno slovesnostjo ob jezeru Piru poslovili od Naye Rivera

Pokojna igralka Naya Rivera, ki je tragično utonila v kalifornijskem jezeru, je s svojim talentom ustvarila zavidljivo igralsko kariero, predvsem pa z likom v seriji Glee osvojila srca številnih oboževalcev, ki so v njen spomin pripravili slovesnost ob jezeru Piru in se poslovili od mlade igralke.

Oboževalci, največ naj bi jih bilo iz Kalifornije, Oregona in Indiane, so se zbrali v spomin pokojni igralki Nayi Rivera, ki so jo 13. julija našli mrtvo na dnu jezera, pet dni po tem, ko je med izletom s čolnom izginila.

icon-expand Naya Rivera se je utopila v kalifornijskem jezeru Piru. FOTO: Twitter

Na fotografijah s slovesnosti so med drugim beli baloni, cvetlice in umetniška dela v čast Riveri, na mavrični zastavi pa se je znašel napis:"Hvala, Naya."S tem so se poklonili tudi njenemu liku v seriji Glee, Santani Lopez, ki je bila priljubljen lik skupnosti LGBTQ.

FOTO: Profimedia

"Brez serije Glee, sedaj ne bi bila tukaj. Ne bi bila živa. To je dejstvo," je dejala ena od oboževalk za ameriško televizijo. "Po ogledu serije, sem razumel, da je v redu biti drugačen,"je dodal drug oboževalec.

Skupno slovo oboževalcev so organizirali skoraj tri tedne po tem, ko so se ob jezeru od preminule igralke poslovili njeni soigralci serije Glee, po tem, ko so našli njeno truplo. Tudi tokrat so spoštovali zaščitne ukrepe in nosili maske ter držali ustrezno razdaljo. Na Twitterju se je organizatorjem spominske slovesnosti zahvalil oboževalec Kaycee Lee: "Odlično je videti zaščitne maske in spodbujanje socialnega distanciranja."