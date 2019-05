Oboževalci so zmedeni: Ariana, si to res ti?

Londonski muzej voščenih lutk je predstavil voščeno lutko pop zvezdnice Ariane Grande, a je namesto navdušenja požel precej kritik, saj je umetnina po mnenju pevkinih oboževalcev ponesrečena. Se strinjate?

Ariana Grande FOTO: AP

V Londonu so v muzeju Madame Tussauds predstavili voščeno podobo pevke Ariane Grande, ki pa si ni preveč podobna. Oboževalci so namreč zelo razočarani, saj lutka niti približno ne spominja na priljubljeno 25-letno pevko. Svoje neodobravanje so izrazili na družbenih omrežjih.

Pevka je dobila svojo voščeno lutko. Si je podobna? FOTO: Profimedia

''Nič nimam proti vašemu delu, ampak ... to je res slabo,'' je njeno voščeno lutko koemntiral eden od uporabnikov družbenih omrežjih, medtem ko je drugi napisal: ''To ni Ariana.'' Nekdo se je spotaknil tudi v pevkin make up, ker naj bi bil ta preveč pretiran: ''Oprostite, kdo je to?''

Pevkina voščena lutka bo na ogledu pet tednov. Spomnimo, da tokrat ni prvič, da se je ustvarjalcem malo zalomilo. Igralec Ryan Gosling je pred dvema letoma dobil voščene figuro, ki pa ni bila preveč posrečena. Nekateri so bili celo prepričani, da se mu je zgodila krivica, saj je v resnici prevej bolj postaven. Več TUKAJ. No, nič drugače pa ni bilo pri voščeni lutki pevkeBeyonce, ki je bila slaba podobna pevke. Njeni oboževalci so takrat iskreno povedali, kaj si mislijo. Več TUKAJ.