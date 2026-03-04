Oboževalci šokirani: Selena Gomez poljubila stopala svojega dragega

Selena Gomez se ne da, svojim oboževalcem je znova vrgla kost za glodanje in jim omogočila, da svoje zgražanje nad njenim možem znova izrazijo preko spleta. Zvezdnica je nedavno gostovala v podcastu Friends Keep Secrets, ki ga vodi Benny Blanco, kjer je na presenečenje mnogih izvedla potezo, ki je prav gotovo ni pričakoval nihče, verjetno celo njen dragi ne.

Selena Gomez in Benny Blanco FOTO: AP

Med pogovorom se je v nekem trenutku odločila in poljubila gola stopala svojega moža. Ko je Benny reagiral navdušeno, ga je prosila, naj iz tega ne dela drame, a ji je priznal, da mu je njeno dejanje polepšalo dan. Kljub temu, da je igralka to naredila zavestno, si je kasneje očitno zaželala, da ne bi, saj je znana po tem, da ni pretirana ljubiteljica izkazovanja pozornosti v jasnosti. Kot je še komentiral njen mož, se zato sam pogosto trudi, da je v javnosti ne objema in ne poljublja prepogosto. Po objavljenem posnetku so se na spletu že zvrstili komentarji, da gre za gnusno, grdo, celo sramotno potezo. Nekateri so zapisali, da si želijo, da je ta posnetek nastal z umetno inteligenco.

Selena je poljubila noge svojega moža Bennyja. FOTO: Youtube

Sicer pa je to dokaj nenavadna poteza z njene strani, še posebej, če se je pred točno tednom dni soočala s komentarji na račun tega, kako je lahko z njim poročena. Glasbeni producent si je pred snemanjem namreč pozabil umiti noge ali nadeti nogavice, zato so vsi videli njegova umazana stopala. Obenem je v določenem trenutku začutil, da mora svet obvestiti o tem, da bo zelo na glas prdnil.