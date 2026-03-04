Naslovnica
Tuja scena

Oboževalci šokirani: Selena Gomez poljubila stopala svojega dragega

Los Angeles, 04. 03. 2026 14.01

Avtor:
K.A.
Selena je poljubila noge svojega moža Bennyja.

Selena Gomez znova razburja oboževalce. Če so jo nedavno napadli, da ne razumejo, kako je lahko poročena s človekom, ki na snemanjih ponosno razkazuje svoje umazane noge in glasno spušča vetrove, je zdaj udarila nazaj. In to zelo nazorno. Ko je gostovala v moževem podcastu, se je odločila za nenavadno potezo in pred kamerami poljubila njegova stopala.

Selena Gomez se ne da, svojim oboževalcem je znova vrgla kost za glodanje in jim omogočila, da svoje zgražanje nad njenim možem znova izrazijo preko spleta. Zvezdnica je nedavno gostovala v podcastu Friends Keep Secrets, ki ga vodi Benny Blanco, kjer je na presenečenje mnogih izvedla potezo, ki je prav gotovo ni pričakoval nihče, verjetno celo njen dragi ne. 

Selena Gomez in Benny Blanco
Selena Gomez in Benny Blanco
FOTO: AP

Med pogovorom se je v nekem trenutku odločila in poljubila gola stopala svojega moža. Ko je Benny reagiral navdušeno, ga je prosila, naj iz tega ne dela drame, a ji je priznal, da mu je njeno dejanje polepšalo dan. Kljub temu, da je igralka to naredila zavestno, si je kasneje očitno zaželala, da ne bi, saj je znana po tem, da ni pretirana ljubiteljica izkazovanja pozornosti v jasnosti. Kot je še komentiral njen mož, se zato sam pogosto trudi, da je v javnosti ne objema in ne poljublja prepogosto. Po objavljenem posnetku so se na spletu že zvrstili komentarji, da gre za gnusno, grdo, celo sramotno potezo. Nekateri so zapisali, da si želijo, da je ta posnetek nastal z umetno inteligenco. 

Selena je poljubila noge svojega moža Bennyja.
Selena je poljubila noge svojega moža Bennyja.
FOTO: Youtube

Sicer pa je to dokaj nenavadna poteza z njene strani, še posebej, če se je pred točno tednom dni soočala s komentarji na račun tega, kako je lahko z njim poročena. Glasbeni producent si je pred snemanjem namreč pozabil umiti noge ali nadeti nogavice, zato so vsi videli njegova umazana stopala. Obenem je v določenem trenutku začutil, da mora svet obvestiti o tem, da bo zelo na glas prdnil. 

Preberi še 'Ima umazane noge in prdi, kako lahko Selena to prenaša?'

Komentarji igralkinih oboževalcev niso bili nič kaj prizanesljivi, nekateri so ji celo dejali, naj se loči in si poišče nekoga, bolj sebi primernega. A 33-letnica se več kot očitno požvižga na kritike in odločno stoji za svojo odločitvijo, da se je poročila s pravim moškim. 37-letnik je sicer že večkrat javno povedal, da ima sam na osebno higieno nekoliko drugačen pogled, a Selena se je na to pač navadila in je ne moti. Zaljubljenca sta v zvezi od leta 2023, leto kasneje sta se zaročila, septembra 2025 pa poročila v Santa Barbari v Kaliforniji. 

