Oboževalci šokirani: 'Tom Holland je otrok nepotizma, njegov oče je slaven'

Tom Holland je otrok nepotizma. To so po odzivih na družbenih omrežjih sodeč šele pred kratkim odkrili njegovi oboževalci, saj zvezdnik nikoli ni veliko razkrival o svoji družini. Večkrat je sicer na družbenih omrežjih delil kakšne fotografije in posnetke s svojimi brati, a nikoli z očetom. In kdo je njegov oče?

Tom Holland je sin slavnega komika Dominica Hollanda. FOTO: Profimedia icon-expand

Dominic Holland je priznan komik, avtor in voditelj številnih televizijskih oddaj, za svoje delo pa je bil celo večkrat nagrajen. Tako kot njegov 27-letni sin se je tudi sam preizkusil v igralstvu, prvič pa je nastopil v komediji oziroma standupu The Comedy Café v Londonu leta 1991. Poleg tega je za svojo radijsko oddajo na BBC-ju z naslovom The Small World of Dominic Holland leta 2000 dobil nagrado Comic Heritage Award.

56-letnik je na uspeh svojega sina zelo ponosen, večkrat pa se je že pošalil, da ga je sinova slava zasenčila. Svoje misli je strnil v knjigi z naslovom Eclipsed: Turns Out that Spider-Man Does Have A Dad Afterall. "Kako se otrok po imenu Tom Holland, ki nikoli ni imel govorne vloge v šolski predstavi, znajde v vlogi Marvelovega Petra Parkerja? Odgovor je vrsta srečnih naključij in naključnih dogodkov. Po naključju torej? Da, vendar ne ravno, glede na to, da je bilo potrebnih ogromno predanosti in trdega dela," je bila ena od šal, ki jo je na Tomov račun zapisal sicer ponosni oče. "Žal mi je, ker nisem Tom," je nekoč šaljivo dejal, a nato poudaril, da mu pravzaprav ni žal, saj si ne želi, da bi bil slaven. "Sem pa izjemno ponosen na to, kar je Tom dosegel," je dodal.

Tom Holland je z vlogo Petra Parkerja oziroma Spidermana postal svetovno znan. FOTO: Spiderman icon-expand

Med drugim je v enem izmed intervjujev za Daily Mail dejal, da je on tisti, ki igralca konstantno opominja na pasti slave. "Mislim, da je 99 odstotkov slavnih popolnoma zamenljivih. Toma zelo opominjam na to!" je poudaril komik, ki ima s fotografinjo Nikki poleg Toma še tri otroke: 19-letnega Paddyja ter 24-letna dvojčka Harryja in Sama. Harry je svojemu starejšemu bratu sledil v svet igralstva, a zgolj z manjšimi priložnostnimi vlogami v njegovih filmih Spiderman: Daleč od doma in Spiderman: Ni poti domov, a so njegov prizor v omenjenem filmu kasneje izpustili.