Oboževalci svarijo Khloe: Ne vzemi ga nazaj!

Khloe Kardashian je na svojem uradnem Instagramovem profilu delila fotografijo, na kateri je pozirala v belem oprijetem bodiju. Med številnimi pozitivnimi odzivi je največ pozornosti pritegnil komentar njenega bivšega Tristana Thompsona.

Resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian je na Instagramu delila fotografijo, na kateri je pozirala oblečena zgolj v bel oprijet bodi. Z lasmi, spetimi v visok čop, in živo rdečo šminko je požela veliko pozitivnih komentarjev in komplimentov, oglasil pa se je tudi njen bivši partner, košarkar Tristan Thompson, kije napisal: ''Wow! Popolnost! Wow!'' Njegov komentar je nemudoma sprožil burne odzive vseh, ki so spremljali Khloejino pot po pretresljivi novici, da jo je Tristan večkrat prevaral – tudi v času, ko je bila noseča. Thompsonu so v ostrih odzivih dejali: ''Svojo priložnost si zamudil,'' ''Trava ni vedno bolj zelena drugje,'' ''Škoda, ker si to dojel tako pozno,'' ''Prepozen si,'' ''Zalezovalec'', Kloe pa namenili opozorilo: ''Ne vzemi ga nazaj!''

Njeni oboževalci se namreč bojijo, da bi zaradi želje po tem, da bi njuna hči odraščala ob obeh starših, pozabila na vse, kar ji je storil, in mu ponudila novo priložnost. Kardashianova je namreč v enem od preteklih intervjujev priznala, da si je od nekdaj želela imeti harmonično družinsko življenje in partnerja, s katerim bi vzgajala otroke. Tudi potem ko je izvedela za prvi Tristanov skok čez plot, mu je zavoljo otroka oprostila in sprejela odločitev, da se mu bo po vseh močeh trudila znova zaupati. Dokončno ji je prekipelo šele takrat, ko je izvedela, da jo je prevaral celo z dolgoletno družinsko prijateljico.

Triston Thompson s hčerko True iz razmerja s Khloe Kardashian FOTO: Profimedia

Čeprav Tristan prek družbenih omrežij večkrat flirta s Khloe in ji piše različne komentarje, v katerih izraža svojo naklonjenost in občudovanje do nje, mu resničnostna zvezdnica ne odgovarja. Viri blizu resničnostni zvezdnici zatrjujejo, da je Tristana že prebolela in da ga ne namerava vzeti nazaj – kljub temu pa, kot kaže, še ni pripravljena na novo romantično razmerje. Po doslej znanih informacijah je namreč Kardashianova še vedno samska, svoj čas in pozornost pa posveča predvsem hčerki, snemanju resničnostnega šova in rednim treningom.