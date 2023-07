Oboževalci Swiftove povzročili seizmično aktivnost, enakovredno potresu.

Po besedah seizmologinje so obiskovalci obeh koncertov Taylor Swift v Seattlu s pomočjo ozvočenja povzročili seizmično aktivnost, enakovredno potresu z magnitudo 2,3. S tem so presegli dosedanji seattleski rekord, ki so ga postavili navijači ameriškega nogometa. Ti so leta 2011 proslavljali gol Marshawna Lyncha za Seattle Seahawks med tekmo proti ekipi New Orleans Saints in tla zatresli z magnitudo 2,0.

Uspešnica Taylor Swift z naslovom Shake it Off je v Seattlu dobila nov pomen. Po besedah seizmologinje Jackie Caplan-Auerbach so namreč obiskovalci obeh koncertov zvezdnice s pomočjo ozvočenja povzročili seizmično aktivnost, enakovredno potresu z magnitudo 2,3. Podatki so bili pridobljeni v času dveh razprodanih koncertov v Seattlu, 22. in 23. julija.

S tem so oboževalci Swiftove presegli dosedanji seattleski rekord, ki so ga postavili navijači ameriškega nogometa. Ti so leta 2011 proslavljali gol Marshawna Lyncha za Seattle Seahawks med tekmo proti ekipi New Orleans Saints in tla zatresli z magnitudo 2,0. Kljub temu, da gre za majhno – le 0,3 – razliko v magnitudi, je seizmologinja za CNN povedala, da je bilo tresenje na koncertu "dvakrat močnejše" in "popolnoma podvojeno". Koncerta v Seattlu sta bila v dveh večerih odigrana pred skupaj kar 144.000 oboževalci. "Zgrabila sem podatke obeh večerov in hitro opazila, da gre za očitno enak vzorec signalov," je dejala Caplan-Auerbachova. "Če prekrijem enega (večer, op. a.) z drugim, so podatki skoraj enaki."

Izjemno vzdušje, ki je dobesedno zatreslo tla mesta, je občutila tudi pevka sama, ki se je pozneje na svojem Instagram profilu zahvalila obiskovalcem koncertov in zapisala: "To je bil res eden mojih najljubših vikendov v Seattlu. Hvala za vse. Vse navijanje, kričanje, skakanje, ples, petje na vso moč." Koncerti v Seattlu so sicer eni zadnjih v ameriškem delu pevkine turneje. Prihodnje leto se karavana Swiftove seli na staro celino, med drugim tudi v sosednji Italijo in Avstrijo. Koncertni potresi sicer niso novost. Tla so se zaradi glasbe tresla že leta 2011 na Novi Zelandiji, in sicer med koncertom skupine Foo Fighters.