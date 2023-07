Oboževalci Taylor Swift na letalu glasno peli njene pesmi in motili ostale potnike

Oboževalci pevke Taylor Swift so se odločili izkoristiti priložnost in na letalu skupaj zapeti, a niso naleteli na ravno odobravajoče odzive. Swifties so se vračali iz Denverja po koncertu, ki ga je tam imela pevka v okviru turneje The Eras. Njihov let je imel zamudo, oboževalci pa so želeli nadaljevati koncert in prepevali njeno pesem Love Story.

Oboževalci Taylor Swift so znani po tem, da goreče izražajo svojo pripadnost pevki in tega ne skrivajo. Ko se je kar nekaj teh z letalom vračalo s koncerta iz Denverja, so se zabavali s petjem njene uspešnice Love Story, kar pa ni bilo preveč všeč preostalim potnikom, ki so bili na istem letu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Bili so v svojem elementu, pridružili pa so se jim tudi nekateri potniki, ki so prižgali bliskavice na svojih mobilnih telefonih. Posnetek, ki ga je objavila TikTokerka Hannah Hazlett, je v samo dveh dneh od objave zbral 1,7 milijona ogledov, a je na družbenih omrežjih naletel na mešane odzive. PREBERI ŠE Taylor Swift podira rekorde: štirje albumi na lestvici Top 10 "Tudi jaz si želim biti na tem letalu," je nekdo zapisal v komentarju, drugi pa dodal: "To bi zagotovo pregnalo moj strah pred letenjem." So pa bili tudi takšni, ki jim to ni bilo všeč. "Tako bi bil jezen, če bi bil potnik na tem letalu," je zapisal eden izmed njih, spet nekdo drug pa dodal: "V meni se je zbudil nov strah." Svoje mnenje pa je izrazila tudi neka oboževalka, ki ji obnašanje na letu ni bilo najbolj pogodu: "Sem Swiftie in bi mi bilo žal za ljudi, ki niso, čeprav je videti zabavno."