Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Oboževalci Taylor Swift plačali za odpadke z njene poroke

New York, 09. 07. 2026 16.20 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Oboževalci Taylor Swift

Po poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Newyorški umetnik, ki je odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili.

Vse predmete, ki so se prodajali posamično, so oboževalci pop zveznice odkupili v 24 urah od začetka prodaje. Umetnik Justin Gignac je izpred dvorane, kjer je potekala poroka, pobral predmete, kot so pokrovčki plastenk za vodo, bonboni Ring Pop, policijski opozorilni trak, slamice, jedilni pribor in tudi eno samo slušalko AirPod.

Poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja je močno odmevala po celem svetu.
Poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja je močno odmevala po celem svetu.
FOTO: Profimedia

Vsak predmet oziroma skulpturo, kot jih je poimenoval umetnik, je zaprl v majhno plastično kocko in jih na svoji spletni strani ponujal pod geslom 'Ni povabljen'.

Preberi še 'Pravkar poročena': Taylor Swift in Travis Kelce dahnila usodni da

Gignac je za AFP dejal, da je s prodajo 50 predmetov zaslužil 1250 ameriških dolarjev oziroma okoli 1100 evrov, na trg pa jih bo morda dal še več. Poudaril je, da je odpadke pobral izven ograj, ki so obkrožale dvorano, in ne iz notranjosti prizorišča.

Preberi še Oboževalci Taylor Swift na koncertu v Edinburgu zatresli Zemljo

Poroka ameriških zvezdnikov je veljala za enega najbolj pričakovanih dogodkov leta v ZDA, udeležilo pa se je je več zvezdnikov, med drugimi glasbeniki Beyonce, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice in Ed Sheeran. Okolica dvorane je bila zaprta za promet, za varnost pa so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli pripadniki newyorške policije.

taylor swift poroka odpadki oboževalci

Razšla naj bi se Margaret Qualley in Jack Antonoff

Baldoni po koncu sodne bitke prekinil molk

24ur.com Ukradel sladoled, vlomili v avtomobil, odnesli registrske ....
24ur.com Megan Thee Stallion vlomili v hišo, ukradli stvari vredne 300.000 evrov
24ur.com Sredi belega dne razstrelili sef, draguljarja in ženo vzeli za talca
24ur.com Dohitel oškodovanca, ga porinil in mu ukradel torbico z več tisoč evri
24ur.com Pridno praznila parkomate in ukradla za milijon evrov kovancev
24ur.com Stroškovnik oskarjev: darilne vrečke s potovanji in milijonski oglasi
24ur.com 'Poštenost se ne splača več': našla 16 tisočakov, prejela le 32 evrov nagrade
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anubis20
09. 07. 2026 17.47
Boljš, da bi dali za uro terapije
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Sin z avtizmom mu je spremenil pogled na svet
Sin z avtizmom mu je spremenil pogled na svet
zadovoljna
Portal
Hrvaška estradnica pri 54 letih v kopalkah navdušuje sledilce
V 76. letu je umrla legendarna pevka – glasbeni svet žaluje
V 76. letu je umrla legendarna pevka – glasbeni svet žaluje
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
vizita
Portal
Znak na obrazu, ki ga mnogi spregledajo, a lahko kaže na težavo v telesu
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
cekin
Portal
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
moskisvet
Portal
Princ Harry in skrivnostna bela tabletka: Kaj se je zgodilo leta 2011?
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Nekoč največja pornozvezdnica na svetu, danes vodi vročo moško predstavo
Nekoč največja pornozvezdnica na svetu, danes vodi vročo moško predstavo
Prvi Slovenec v Formuli 4: Aleksandar Bogunović na poti do vrha
Prvi Slovenec v Formuli 4: Aleksandar Bogunović na poti do vrha
dominvrt
Portal
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
okusno
Portal
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804