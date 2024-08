Oboževalci Taylor Swift so zaradi odpovedi koncertov močno razočarani

V pomembni varnostni operaciji so oblasti na Dunaju v Avstriji v sredo aretirale dva posameznika, ki sta načrtovala napad na koncert Taylor Swift. Enega so prijeli na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Organizatorji so se zaradi grožnje s terorističnim napadom odločili, da vse tri koncerte na Dunaju odpovedo. Ob tem se je oglasilo na tisoče oboževalcev, ki grožnje močno obsojajo in so nad nastalim stanjem zelo razočarani. Nekateri so obisk enega izmed koncertov načrtovali več let.

Konkretni razlogi za napad na koncert Taylor Swift ostajajo nejasni, vendar so oblasti potrdile, da je bil tarča res eden od njenih razprodanih nastopov na Dunaju. 34-letna pevka dogodka še ni komentirala. 14-kratna dobitnica grammyja naj bi ta konec tedna nastopila na Dunaju, nastopi pa so bili predvideni za četrtek, 8. avgusta, petek, 9. avgusta, in soboto. 10. avgusta. Vendar so bili vsi trije nastopi pop zvezde odpovedani, organizatorji koncertov Barracuda Music pa so kmalu po aretacijah na Instagramu podali izjavo o odpovedi koncertov.

Ob vsem tem se je oglasilo na tisoče oboževalcev, ki so zaradi nastalega dogodka razočarani. Mnogi so odhod na koncert načrtovali več mesecev in ob tem zapravili zajetne vsote denarja. Pod uradno objavo odpovedi koncerta so se oglasili jezni oboževalci, ki grožnje močno obsojajo. "Ne morem verjeti, da koncerta, na katerega sem čakal več kot 10 let, ne bo. Mislim, da tega ne bom nikoli prebolel," je dejal eden od razburjenih oboževalcev. Drugi je opozoril na pomen varnosti vseh in rekel: "Iskreno povedano, čeprav sem žalosten zaradi tega, bi raje imel vse oboževalce Taylor in sebe varne pred kakršno koli škodo. Svet je strašen kraj. To je res slabo, vendar odločili so se pravilno."

Oboževalci so se ob tem spomnili tudi tragičnega napada, ki se je zgodil na koncertu Ariane Grande leta 2017. Eden od komentarjev se je glasil: "Vsakemu, ki krivdo pripisuje Taylor ali jo prelaga nanjo, se zavedajte, v kakšno nevarnost bi spravila ne le samo sebe, ampak tudi vse ostale. Ali nismo vsi videli, kaj se je zgodilo na turneji Ariane Grande?"