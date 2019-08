Oboževalci trepetali med strastnim nastopom Camile in Shawna

Shawn Mendes in Camila Cabello sta večino časa med podelitvijo glasbenih nagrad ameriške televizijske mreže MTV preživela v družbi drug drugega. Svoja resnična čustva pa sta pokazala tudi na odru, kjer sta postregla s strastnim nastopom.

21-letni pevec Shawn Mendesin 22-letna kantavtorica Camila Cabello že nekaj časa namigujeta na romantično razmerje. Čeprav sta glede zveze precej sramežljiva in skrivnostna, je očitno, da so njuna čustva obojestranska. To sta potrdila že večkrat, med drugim s strastnimi poljubi v javnosti sredi New Yorka in med plavanjem z njunimi prijatelji.

Oboževalci so bili nad njunim nastopom več kot navdušeni. FOTO: AP

Čeprav sta se na rdeči preprogi pojavila ločeno, sta dvome o njunem razmerju sinoči dokončno razblinila s svojim nastopom na podelitvi nagrad VMA (Video Music Awards) ameriške televizijske mreže MTV. Stoječe ovacije so pospremile njun nastop, saj sta se med petjem popolnoma približala in vsi navzoči so po tiho pričakovali poljub.

Camila in Shawn ne moreta skriti svojih čustev. FOTO: AP

Njuna skupna pesemSeñorita je prevladovala na številnih glasbenih lestvicah po vsem svetu in posledično sta požela zmago za najboljše glasbeno sodelovanje. Ob prevzemu nagrade sta zaljubljenca na oder prišla z roko v roki. Sicer pa sta bila za pesem Señorita nominirala tudi v drugih kategorijah, Mendes pa je bil nominiran še za glasbenika leta, kjer je slavila Ariana Grande.

Prejela sta nagrado za najboljše glasbeno sodelovanje. FOTO: AP