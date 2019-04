Oboževalci užaljeni: Bieber, to je ogabno in nespoštljivo

Kanadski zvezdnik, 25-letni Justin Bieber, ima na Instagramu več kot sto milijonov sledilcev. Ko je za prvi april objavil novico, da s soprogo, 22-letno manekenko Hailey Baldwin, pričakujeta, pa je na družbenem omrežju završalo. Čeprav so nekateri hitro ugotovili, da je to le prvoaprilska šala, pa je bilo veliko oboževalcev užaljenih. Kajti pevec je svojo novico podkrepil tudi z dodatno objavo, na kateri je fotografija njegove žene pri ginekologu: "Če ste slučajno mislili, da gre le za prvoaprilsko šalo," je zapisal poleg fotografij.

Hailey se sicer na novico ni odzvala, zraven fotografij je zapisala le, da je vse skupaj zelo smešno. Seveda se je pod fotografije usulo ogromno komentarjev ter na milijone všečkov. Kasneje pa je objavil še eno fotografijo in sicer fotografijo ultrazvoka, na katerem je bil dodan pasji mladič in priznal, da je šlo za šalo.

Nanj se je tako zgrnilo ogromno negativnih komentarjev, kajti oboževalci so bili ogorčeni, da se je zvezdnik tako grdo zlagal. "O tem se ne bi smel šaliti ... To je ogabno in nespoštljivo."